Un expert demande un correctif pour le transfert de Leeds alors que Bielsa apprend que la star est un “problème majeur”

Le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, a appris que son équipe manque désespérément de meneur de jeu et que Marcelo Bielsa semble avoir mal fait confiance à une star à laquelle il a souvent fait appel.

Les Blancs restent sans victoire cette saison après trois nuls et deux défaites lors de leurs cinq premiers matches. Le match nul 1-1 de vendredi soir à Newcastle a été particulièrement frustrant étant donné qu’ils ont pris une avance rapide grâce à Raphinha, mais n’ont pas réussi à s’appuyer ensuite.

Au final un excellent but de Allan Saint Maximin a fait glisser le niveau des hôtes et s’est assuré que les points étaient partagés. Mais c’est parti Bielsa admet ensuite qu’il est préoccupé par le départ sans victoire de Leeds. Cela laisse la tenue du Yorkshire 16e avant le reste des matchs du week-end.

Leeds a commencé avec Daniel James et Raphinha sur les ailes à St James’ Park.

Cependant, le premier a été remplacé juste après l’heure par Tyler Roberts. Cependant, l’attaquant gallois a eu du mal à avoir un impact sur le match car les deux équipes ont été obligées de se contenter d’un point.

Maintenant, le spécialiste Gabriel Agbonlahor a déchiré Roberts, affirmant qu’il n’est pas assez bon pour Leeds ou la Premier League.

Interrogé sur Roberts pour Football Insider, Agbonlahor n’a pas mâché ses mots.

«Pour moi, il n’est pas assez bon pour le niveau de Leeds ou de la Premier League.

«Il a quelques touches décentes et obtient de bonnes positions, mais ses passes et sa prise de décision ne cessent de le laisser tomber.

“Cela doit être frustrant de regarder les fans de Leeds alors que les mouvements ne cessent de s’effondrer lorsque Roberts est sur le ballon. C’est choquant à quelle fréquence cela arrive.

“Je ne le vois pas comme la réponse pour Leeds, même si Marcelo Bielsa a beaucoup confiance en lui.”

Lorsqu’on lui a demandé quelle position il exhorterait Leeds à se renforcer sur le marché des transferts, Agbonlahor n’a eu aucun doute.

“Leeds réclame un numéro 10, un James Maddison, un Jack Grealish, un Emi Buendia, et ils n’en ont pas”, a-t-il ajouté.

Leeds frappe à la porte – Cooper

Réagissant au résultat, le défenseur de Leeds Liam Cooper a déclaré : « Nous sommes venus ici pour jouer notre truc. Il n’est jamais facile de venir. Nous avons marqué le premier but, ce que nous voulions et ce dont nous avions besoin, puis nous avons concédé un but bâclé dans notre moitié de terrain. Nous savons tous à quel point il est important de mettre des chances de côté et de les garder à l’écart à l’autre bout. Je suis dégoûté pour être honnête.

« Newcastle a bien défendu. Ils se sont assis profondément et ont rempli la boîte. Cela rend difficile pour nous de prendre du retard. Nous devons améliorer cela et je suis sûr que nous le ferons. Personne ne va le renverser. Nous devons aller le faire et aller chercher les résultats et nous chercherons à le faire. »

Sur sa bataille avec Saint-Maximin, il a ajouté : « Nous savons tous à quel point il est bon en dribble. C’est probablement l’un des joueurs les plus rapides de la ligue, vous devez donc chanter et être allumé à tout moment. Je pensais que nous nous débrouillions plutôt bien avec lui en dehors du but. »

Sur la recherche de victoire du club : « On frappe à la porte. Gagner n’importe quel match dans cette ligue est difficile, nous le savons tous. Nous en avons besoin d’un rapide et nous en méritions un ce soir.

