Un expert démystifie le «mythe» de Bielsa avec un évent furieux contre les tactiques bizarres de Leeds

La décision de Marcelo Bielsa de continuer à jouer une marque de football à Manchester City a été sévèrement critiquée par Joleon Lescott, qui a également semblé remettre en question la haute estime dans laquelle le patron de Leeds est tenu.

C’est le lendemain de la veille en ce qui concerne Leeds. Une défaite 7-0 à Manchester City représente leurs plus lourdes défaites en Premier League et l’une des pires de leur fière histoire de 101 ans. Vous pouvez voir comment nous avons évalué et prévu les joueurs à l’Etihad, avec seulement deux joueurs de Leeds gagnant un semblant d’éloges.

Leeds s’est retrouvé 2-0 après seulement 13 minutes alors que City donnait le ton dès le premier coup de pied. Ils menaient 3-0 à la pause, la mi-temps étant un soulagement pour Bielsa.

Cependant, ils ont continué à jouer leur vaste marque de football en seconde période alors que City en a frappé quatre autres. Les Blancs, cependant, ont à peine pu mettre un gant sur City dans une affaire à sens unique.

Après le match, Lescott était loin d’être impressionné et avait de sérieuses questions sur l’approche de Leeds.

«Je trouve juste déconcertant que Bielsa reçoive autant de crédit pour être ce tacticien unique. Mais pourtant, il n’a pas été en mesure de voir que ce qu’il faisait en première mi-temps, comment ils jouaient, n’allait pas être différent en seconde mi-temps », a déclaré Lescott.

« Cela ne me surprend pas après avoir vu la première mi-temps qu’ils ont concédé sept buts. »

Hargreaves également peu impressionné

Owen Hargreaves était d’accord avec Lescott, admettant qu’il était étrange de voir Leeds jouer toujours un jeu aussi ouvert.

« Ils ont continué à essayer de jouer à cinq, six à zéro et comme le disait Joleon, vous auriez pensé qu’ils essaieraient de se resserrer un peu défensivement, mais ils ne l’ont pas fait.

« Ils ont continué à essayer de jouer, à essayer de marquer. Il joue à sa façon, c’est sa façon de jouer et je pense que c’est sa plus grosse perte à ce jour », a-t-il déclaré.

Lescott a ensuite ajouté : « Ce n’était pas surprenant que City ait gagné le match et même la première mi-temps n’était pas une surprise. C’est ce que City peut faire pour les équipes et nous l’avons vu. La seconde mi-temps a été décevante.

«Je regarde ça, change quelque chose, donne à tes joueurs une chance de se battre pour le moral.

« Vous perdez 3-0 contre Man City, vous êtes déçu. Mais si vous perdez 7-0, l’entraînement est difficile, la motivation pour le prochain match peut également être difficile. »

Bielsa ne propose aucune excuse

Bielsa lui-même s’est entièrement blâmé en concédant sept buts en un match pour la première fois de sa carrière de manager de 568 matchs.

Lorsqu’on lui a demandé par BBC Match of the Day s’il pensait que le match serait si difficile à l’avance, Bielsa a déclaré: « Pas question. Je ne pensais pas que les différences seraient celles que nous voyions.

« Ils ne m’ont pas surpris. Ce que je dis, c’est que nous n’avons rien fait de bien. Nous n’avons pas bien défendu, nous n’avons pas géré le ballon, il n’y a rien à retirer du match.

« Quand une équipe, l’individuel et le collectif n’ont rien à valoriser ce n’est pas le problème des individus mais de la conduite.

«En arrivant dans ce match, nous savions ce que nous devions empêcher l’adversaire de faire. Rien d’inattendu ne s’est produit, rien de surprenant.

« Nous sommes venus pour faire ce que nous attendions et nous n’avons pas pu le faire.

« C’est clairement un problème de conduction. »

