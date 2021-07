Un expert des requins accuse «Jaws» d’avoir stigmatisé injustement les requins et espère changer la perception du public

in

Un expert marin s’est penché sur la récente controverse entourant les “rencontres” de requins dans une apparition sur “Sunday Night America”, où il a reproché au film à succès de 1975 de Steven Spielberg “Jaws” d’avoir injustement stigmatisé le poisson prédateur comme un tueur délibéré.

Le professeur de biologie marine et directeur du Shark Lab de la California State University, Chris Lowe, s’est joint à la conversation dimanche alors que les experts et les défenseurs de la mer exhortent le public à s’abstenir d’utiliser le mot “attaque” en référence aux requins, encourageant des mots plus neutres – tels que “interactions” à la place.

“Ils sont comme n’importe quel autre animal. Ils nagent là-bas. Ils mangent, se reposent. Ils ne font que perdre du temps [and] dans certains cas, en essayant de trouver des partenaires”, a déclaré Lowe. “La perception hollywoodienne est que si vous voyez un requin, il vous mordra, et ce n’est tout simplement pas vrai.”

Malgré cela, Lowe a déclaré que les chercheurs n’avaient pas été en mesure de déterminer la motivation derrière les attaques de requins non provoquées.

“En fin de compte, nous ne savons pas vraiment pourquoi les requins mordent parfois les gens, ce que nous appelons une morsure non provoquée, lorsqu’une personne s’occupe de ses propres affaires et qu’un requin va les mordre”, a-t-il déclaré. « Nous ne connaissons pas la motivation de ce requin, nous pourrions la classer en deux catégories, la motivation de défense… c’était se défendre, ce que tous les animaux feront s’ils se sentent menacés, et l’autre catégorie se nourrit. Très souvent, les gens qui sont mordus ne voient jamais le requin venir donc nous ne savons pas dans quel contexte ils ont été mordus. »

“La réponse simple est que nous ne savons pas”, a-t-il répété. “Au mieux, les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir d’un accident, et les requins font des accidents beaucoup moins souvent que les humains.”

Quant à renverser la dangereuse réputation que les requins ont acquise au fil du temps, Lowe a déclaré “Tout est une question de perception”, mais accuse “Jaws” d’avoir créé un faux récit.

“La façon dont les requins sont représentés aide à influencer la façon dont les gens pensent d’eux”, a-t-il déclaré. “Une grande partie de cela a commencé avec le livre et le film” Jaws “mais cela n’a pas vraiment changé. Il y a 150 ans, les gens avaient une peur bleue des baleines, parce que les baleines tuaient des gens. Bien sûr, ils tuaient les baleiniers qui essayaient de tuer Mais les baleines avaient une très mauvaise représentation, et du moins en fonction de la façon dont elles étaient perçues par le public. »

“Maintenant, les baleines sont perçues différemment, comme ce mammifère intelligent qui peut communiquer et qui est très social, mais il a fallu des années ou des décennies pour changer la perception des gens sur les baleines et maintenant nous le faisons avec les requins.”