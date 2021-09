Un expert dit à Jadon Sancho de “faire face à la pression” ou de s’asseoir sur le banc de Manchester United

in

On a dit à Jadon Sancho de “faire face à la pression” ou de perdre sa place à Manchester United.

L’ailier anglais est finalement arrivé à Old Trafford cet été pour un montant de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund.

Sancho a fait huit apparitions pour United, dont un début dans le choc de la Ligue des champions mercredi avec Villarreal. Le joueur de 21 ans n’a cependant fait que deux départs en Premier League et il n’a pas encore retrouvé ses marques en Angleterre.

En fait, il n’a pas encore marqué ou aidé, et tandis que Cristiano Ronaldo continue de recevoir les applaudissements, Sancho a lutté pour la forme.

Ce n’est pas idéal avec Marcus Rashford sur la piste du retour.

Rashford a révélé sur Twitter qu’il allait obtenir le feu vert pour reprendre l’entraînement par contact vendredi.

L’international anglais n’a pas joué pour United jusqu’à présent cette saison à la suite d’une opération à l’épaule.

Et l’expert Paul Robinson pense que Sancho devra se mettre à niveau très rapidement ou faire face à plus de temps sur la touche.

“Oui, Sancho a connu un démarrage très lent, mais tout le monde sait à quel point il est un joueur brillant”, a-t-il déclaré à Football Insider.

“Man United a une équipe énorme et avec le retour de Rashford, Solskjaer aura l’opportunité de changer les choses.

« Quand vous jouez pour un club comme United, si vous ne jouez pas, vous ne jouez pas. C’est simple. Je pense que c’est quelque chose que Sancho réalisera dans les prochaines semaines. Il est pauvre depuis son arrivée.

«Je suis sûr qu’il retrouvera bientôt la forme qu’il a montrée à Dortmund à temps. Déménager à Manchester United est un énorme défi. C’est complètement différent de toute autre expérience. Il doit apprendre à gérer la pression.

Watzke : Sancho lutte pour blesser mon âme

Le Borussia Dortmund, PDG Hans-Joachim Watzke, a révélé sa douleur face au fait que Sancho n’a pas encore le même rôle d’importance en Angleterre qu’en Allemagne.

Dortmund a fait de Sancho un talent de premier plan au cours d’une période de quatre ans entre 2017 et 2021. Après que Manchester City n’ait pas pu lui fournir une voie vers le football en équipe première, le déménagement en Allemagne a fait des merveilles pour lui. Par la suite, Man Utd l’a poursuivi pendant plus d’un an avant de finalement obtenir leur homme en juillet.

Watzke a déclaré à Sport1 : « J’aime Jadon. Quand vous le voyez jouer, vous avez les larmes aux yeux.

«Ça me fait mal à l’âme qu’on lui accorde si peu de considération. Je pense que son problème est qu’il ne fait pas partie de l’équipe nationale anglaise.

