Un expert dit que le joueur de Liverpool ne pense même pas à défendre

John Giles a affirmé que Trent Alexander-Arnold était un « désastre » lorsqu’il défendait Liverpool, comme il l’a dit à Off The Ball.

L’ancien joueur de Leeds et de Man United a affirmé que l’arrière droit de Liverpool est « absolument brillant » lorsqu’il est sur le pied avant, mais lorsqu’il revient, il semble « ne pense même pas » à défendre.

Beaucoup considéreraient Alexander-Arnold comme le meilleur arrière latéral du football mondial aujourd’hui.

Peu de gens peuvent argumenter contre lui, à part Joshua Kimmich, Joao Cancelo, Achraf Hakimi et Reece James.

Mais un nuage sombre qui s’est toujours attardé au-dessus de TAA, est le côté défensif de son jeu.

Et Giles a clairement indiqué qu’il n’aime tout simplement pas ce qu’il voit quand Alexander-Arnold doit mettre sa casquette défensive.

« Alexander-Arnold, il est absolument brillant à l’avenir », a déclaré Giles. «Et Robertson est également assez bon, mais il est meilleur défensivement.

«Mais je pense qu’Alexander-Arnold est un désastre défensivement. Je ne pense pas qu’il pense même à défendre.

« Maintenant, à l’avenir, il est comme un homme supplémentaire, sa distribution est bonne et il marquera quelques buts. Et son coup franc a été brillant l’autre jour.

«Mais je crois toujours que les arrières latéraux sont des arrières latéraux et la principale chose que vous voulez d’eux est de bien défendre. Je pense que même avec Alexander-Arnold, ils encaissent plus de buts qu’il n’en crée. Mais c’est un joueur brillant.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le système de Jurgen Klopp est axé sur les arrières latéraux agissant comme des ailiers.

Par conséquent, ils sont toujours sur le pied avant, laissant de grands espaces derrière eux et, d’un point de vue positionnel, ne seront pas à leur place en défense, ce qui n’a pas l’air bien si vous ne comprenez pas le système.

Cela n’arrange pas les choses et rend les choses plus difficiles lorsque TAA et Andy Robertson doivent reculer.

Peut-être que lorsque Alexander-Arnold est un contre un, il peut beaucoup mieux gérer les situations, mais il en fait plus qu’assez pour qu’il soit un peu en retrait lors du retour.

