Un expert dit que Robert Lewandowski du Bayern Munich mérite le Ballon d’Or

S’il y a un joueur qui mérite le Ballon d’Or, c’est bien la machine à marquer du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Lewandowski a battu le record de buts en Bundesliga et a été le meilleur joueur le plus régulier de la planète pendant au moins trois années consécutives.

Alors que de nombreux fans du Bayern Munich le savent, peu de gens en dehors de l’Allemagne semblent apporter leur soutien à l’international polonais. Le journaliste italien Gianluca DiMarzio, cependant, pense que Lewandowski est le meilleur choix.

« Lewandowski mérite le Ballon d’Or le plus. Pas seulement à cause de sa carrière, mais de ce qu’il montre de match en match. Il est constant et marque tout le temps. Il aurait dû le gagner l’année dernière », a déclaré DiMarzio (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « En ce qui concerne le mérite du football, il est mon préféré. Si Robert ne l’emportait pas, mon cœur me dit que le Ballon d’Or devrait revenir à Jorginho. Ce serait un prix pour toute l’Italie. Cependant, Robert le mérite le plus d’un point de vue footballistique.

Même avec le curriculum vitae prestigieux de Lewandowski, il est difficile de penser que Lionel Messi ne le retirera pas d’une manière ou d’une autre (encore une fois).