Un expert dit qu’il a vu Declan Rice faire une chose en l’absence de Kalvin Phillips

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, David Seaman a disséqué la performance de l’Angleterre contre la Hongrie plus tôt cette semaine.

L’Angleterre n’a pas battu la Hongrie mardi. Ils ont été tenus à un match nul 1-1 et en toute honnêteté, ils ont eu du mal à Wembley.

Comme c’est si souvent le cas, la bataille du milieu de terrain était la clé de ce match, mais malheureusement pour les Three Lions, Declan Rice n’a pas pu prendre le dessus sur les Hongrois, et il est juste de dire qu’il manquait Kalvin Phillips à ses côtés.

Seaman a noté qu’il n’arrêtait pas de remarquer que Rice criait constamment sur le manque d’aide qu’il avait au milieu de terrain.

Qu’est-ce qui a été dit?

Seaman parlait du milieu de terrain.

« Que s’est-il passé avec Phillips, est-il blessé ? Je pense que cela a montré à quel point il nous a manqué, car lui et Declan Rice sont le pilier du milieu de terrain », a déclaré Seaman.

« Ils s’occupent de tout, ils s’occupent aussi les uns des autres. Il y avait quelques fois où vous voyiez Declan Rice crier qu’il n’avait personne autour de lui pour l’aider. Je pense que c’est là que Phillips entre vraiment bien.

Point prouvé

Gareth Southgate voulait expérimenter dans ce match contre la Hongrie et il semble qu’un point ait été prouvé.

Tant de fans avaient demandé à Southgate de jouer un style plus offensif, mais ce match a montré à quel point les deux milieux de terrain titulaires sont importants dans son équipe.

Phillips et Rice ont été brillants à l’Euro, et même si tout le monde aimerait voir l’Angleterre jouer de manière plus offensive, il faut parfois privilégier la substance au style.

