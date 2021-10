Un expert donne des conseils d’as au Bayern qui mettront en colère les prétendants potentiels Liverpool

Un ancien défenseur du Bayern Munich a envoyé des conseils à une star actuelle qui pourraient entraver les espoirs de transfert de Liverpool.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a besoin de renforts supplémentaires pour attaquer. Le club a fait appel à Diogo Jota en septembre dernier pour soutenir les trois premiers de Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino.

Cependant, Liverpool a vendu Xherdan Shaqiri le 23 août et est sans Harvey Elliott en raison d’une blessure. Ils pourraient aussi perdre Divock Origi alors que le club français de Lens lorgne sa signature.

Cela laisserait Klopp avec une équipe plus faible, en termes de profondeur, par rapport à leurs rivaux pour le titre.

Une solution potentielle est l’as du Bayern Kingsley Coman. Le joueur de 25 ans a eu une carrière extrêmement réussie à ce jour, remportant des titres de champion en France, en Italie et en Allemagne.

Liverpool était lié à sa signature lors de l’Euro 2020. Des rapports ont révélé que Klopp est un grand fan du talent du Français.

Coman est au milieu d’une énorme dispute de contrat avec le Bayern. Il a clairement indiqué qu’il ne prolongerait que si ses importantes revendications salariales étaient satisfaites.

Les titans allemands craignent de casser leur structure salariale, ce qui a entraîné une impasse récente.

L’ancien arrière gauche du Bayern Bixente Lizarazu, qui a également représenté la France, a maintenant envoyé à Coman un message sur son avenir.

Il a déclaré à Bild (via Goal): « Je conseille fortement à Kingsley de rester [in] Bavière. Il est dans un club incroyable avec lequel vous pouvez gagner des titres chaque année et jouer pour la Ligue des champions.

« Nul doute qu’il devrait rester et façonner une époque avec la Bavière, comme Ribéry l’a fait au même poste, par exemple. »

Lizarazu a également salué le Bayern comme un « club sérieux et le mieux organisé ». Il pense qu’une prolongation de contrat serait juste « pour toutes les parties ».

Liverpool pourrait être ébranlé par les commentaires si Coman signait un nouvel accord. Une telle décision obligerait les hommes de Klopp à sonder des alternatives de transfert.

Tout accord pour Coman dépendrait de sa santé. L’ailier a subi une intervention chirurgicale le mois dernier pour corriger un rythme cardiaque irrégulier.

Il est de retour à l’entraînement mais n’est pas encore apparu en Bundesliga depuis son opération.

Le chef de Lille donne un aveu révélateur sur l’objectif de Liverpool

Le président de Lille, Olivier Letang, a révélé que Renato Sanches pourrait être en mouvement l’année prochaine.

Le milieu de terrain central a joué un rôle important dans la saison victorieuse du club en 2020-21. Ses performances impressionnantes l’ont mis sur le radar de Liverpool et d’Arsenal.

Interrogé sur Sanches, Letang a déclaré aux journalistes: « J’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir.

« Nous verrons ce qui pourrait arriver mais, pour l’instant, il est avec nous – et il est heureux.

« On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais aussi à l’Euro avec le Portugal.

