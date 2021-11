Un expert donne des conseils sur la poussée du trophée de West Ham alors que le plan de transfert crucial de Moyes est révélé

Noel Whelan pense que West Ham United est une équipe et a salué l’impact que David Moyes a eu depuis son retour au club.

La pression était exercée sur Moyes et ses hommes après la sixième place de la saison dernière. Et ils ont certainement tenu leurs promesses, l’équipe de l’East End étant actuellement quatrième du classement de la Premier League après 10 matchs. Ils en ont remporté six et ont fait match nul deux de leurs matchs et ne sont qu’à cinq points du leader Chelsea.

La Ligue Europa peut parfois s’avérer une distraction, mais l’équipe du London Stadium a fait une transition en douceur vers le football européen. Ils ont un bilan parfait après trois matchs et trônent fièrement en tête du groupe H.

Les Irons n’ont pas encore encaissé de but dans la compétition de deuxième division européenne et tout est rose au club. Ils s’est occupé d’Aston Villa 4-1 dimanche avec un autre affichage accompli.

Et l’ancien attaquant de Leeds Whelan estime que le triomphe du week-end résume le classement actuel du club.

« Ils mettent plus de pression sur les quatre premiers », a-t-il déclaré à Football Insider. « Ce qu’ils font avec leur façon de jouer et leur nature destructrice est incroyable – ils l’ont montré contre Aston Villa.

« La confiance en eux et les uns des autres est la clé et ils apprécient leur football. »

Kurt Zouma, Nikola Vlasic et Alex Kral ont été recrutés pendant l’intersaison. Et Whelan pense que la stratégie de transfert de Moyes a été la clé de leur succès.

« Vous devez louer ce que David Moyes a fait pour se débarrasser du bois mort des pays européens », a-t-il ajouté. « Il a changé l’identité et amené de très bons joueurs.

« Il a construit une équipe qui sait exactement ce qu’on attend d’eux – ce sont des machines bien rodées. »

Moyes prêt pour la prochaine étape



West Ham n’a réclamé aucune argenterie depuis plus de 41 ans. Ils ont battu Arsenal 1-0 pour sécuriser la FA en 1980, mais le placard est vide depuis.

Mais Whelan pense que les capacités globales de l’équipe signifient qu’ils pourraient ébouriffer quelques plumes en 2021-2022.

« Défensivement, ils sont difficiles à briser et à l’avenir, c’est un plaisir à regarder – ils ont une telle liberté », a-t-il poursuivi. «Les coups de pied arrêtés sont également énormes pour eux, ils ont marqué un nombre incalculable de fois dans ces situations de ballon mort.

« C’est une équipe vraiment difficile et excitante à affronter et ils pourraient aller très loin cette saison, dans toutes les compétitions. »

