Jonathan Ferguson, un expert en armes et gardien des armes à feu et de l’artillerie au Royal Armouries, décompose l’armement de la franchise TimeSplitters, y compris un pistolet Luger silencieux, le fusil de sniper Walther WA2000 et un hybride particulièrement maudit d’un Desert Eagle et d’un Beretta 92 pistolet.