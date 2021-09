in

Jonathan Ferguson, expert en armes et gardien des armes à feu et de l’artillerie au Royal Armouries, décompose l’arsenal de science-fiction d’Aliens: Fireteam Elite, y compris le légendaire Smartgun, le lance-flammes OCAP-91 Volcan et, bien sûr, l’emblématique M4A1 Pulse Fusil.