Un expert en conflits violents envisage une dictature de droite «d’ici 2030, sinon plus tôt»

Le politologue canadien Thomas Homer-Dixon a averti que les États-Unis pourraient être dirigés par une dictature de droite d’ici 2030, « sinon plus tôt ».

L’ancien président Donald Trump pourrait être « juste un acte d’échauffement », a écrit le directeur fondateur du Cascade Institute de l’Université Royal Roads en Colombie-Britannique dans un éditorial du Globe and Mail publié la semaine dernière.

Trump pourrait retourner à la Maison Blanche et servir de « boule de démolition qui démolit la démocratie » pour produire « une pagaille politique et sociale », a écrit Homer-Dixon. Cela préparerait le terrain « pour un dirigeant plus compétent en gestion » pour « mettre de l’ordre dans le chaos qu’il a créé », a-t-il ajouté.

« Nous ne devons pas écarter ces possibilités simplement parce qu’elles semblent ridicules ou trop horribles à imaginer », a poursuivi le politologue. « En 2014, la suggestion que Donald Trump deviendrait président aurait également frappé presque tout le monde comme absurde. Mais aujourd’hui, nous vivons dans un monde où l’absurde devient régulièrement réel et l’horrible banalité.

Homer-Dixon, un « spécialiste des conflits violents » depuis plus de quatre décennies, a averti dans son essai que le Canada n’était « absolument pas préparé » à la « terrible tempête » qui « vient du sud », ayant « tourné notre attention vers l’intérieur » pendant la pandémie de coronavirus.

« Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le problème urgent de savoir quoi faire face à l’effilochage probable de la démocratie aux États-Unis », a-t-il écrit. « Nous devons commencer par reconnaître pleinement l’ampleur du danger. Si M. Trump est réélu, même dans les scénarios les plus optimistes, les risques économiques et politiques pour notre pays seront innombrables. »

