Un expert en crypto-monnaie admet avoir aidé la Corée du Nord

Un expert en crypto-monnaie qui a donné une conférence lors d’une conférence à Pyongyang a admis avoir aidé la Corée du Nord se soustraire aux sanctions. Virgil Griffith, ancien chercheur principal de la Fondation Ethereum, a plaidé coupable lundi. Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il avait « mis en danger la sécurité nationale des États-Unis » en sapant les sanctions.

Son avocat a déclaré au Wall Street Journal que Griffith était “sincèrement désolé”. En avril 2019, Griffith a assisté à la conférence Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency, avec une centaine d’autres participants. Il avait demandé l’autorisation de se rendre en Corée du Nord, mais quand cela lui a été refusé, il est allé quand même et a atteint le pays via la Chine. Sept mois plus tard, Griffith, qui vivait à Singapour, a été arrêté à l’aéroport international de Los Angeles.

Les procureurs ont déclaré que Griffith avait fait une présentation sur la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain, avec des sujets approuvés par les responsables nord-coréens, et “participé à des discussions sur l’utilisation des technologies de crypto-monnaie pour échapper aux sanctions et blanchir de l’argent.”