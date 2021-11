Un expert en organisation révèle une astuce simple pour accélérer le désencombrement

Parfois, ce sont vraiment les petites choses (Photo : Tik Tok/@organizedmamas)

Même si vous aimez nettoyer, vous débarrasser du désordre peut être une tâche et demie.

Pour rendre tout cela beaucoup plus facile, une experte en organisation qui publie sous le nom d’utilisateurorganmamas s’est tournée vers TikTok pour partager son meilleur conseil pour accélérer le processus.

Le concept est simple : créez-vous un caddie de désencombrement à avoir avec vous « à chaque fois ».

Quelle est votre demande? Dans sa vidéo, elle explique : « C’est fondamentalement comme un chariot de nettoyage, sauf qu’il contient tout ce dont vous avez besoin pour désencombrer : sacs poubelles, notes Post-It, étiquettes, étiqueteuses, produits de nettoyage. »

Cela semble super simple, mais rassembler la volonté de se réorganiser n’est pas toujours facile.

L’idée est qu’un chariot de désencombrement peut économiser votre énergie pour la tâche à accomplir.

Au lieu de courir partout dans votre maison à la recherche de tous vos outils d’organisation incontournables, vous les aurez déjà là dans votre caddie pratique.

« Après avoir nettoyé votre tiroir, vous avez des produits de nettoyage juste là », dit-elle dans le clip.

« Remettre des objets dans une étagère ? Vous avez votre étiqueteuse à portée de main.

Si vous recherchez plus de hacks de désencombrement, vous pouvez consulter ces conseils préférés des influenceurs d’organisation d’Instagram.

Par exemple, l’ordonnatrice professionnelle et auteur Vicky Silverthorn a recommandé d’essayer de ne pas en faire trop à la fois.

Elle nous a dit : » Ne pas essayer d’en faire trop à la fois est un bon conseil (beaucoup de gens sont encore occupés par le travail et les enfants), alors commencez petit – un tiroir ou une armoire. «

