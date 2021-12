Un expert en radiation des téléphones portables déclare que la FCC  » dans le déni  » des risques pour la santé, exige  » une enquête complète et indépendante « 

L’épidémiologiste et expert en risques environnementaux, le Dr Devra Davis, a appelé à une évaluation indépendante des dangers associés aux rayonnements des téléphones portables, citant un lien potentiel avec le cancer comme cause d’inquiétude accrue sur « Tucker Carlson Today » de Fox Nation.

« Le problème des radiations des téléphones portables est que nous avons été dans le déni, et le déni est en grande partie psychologique », a déclaré Davis à Tucker Carlson dans un épisode publié lundi. « Nous ne pouvons tout simplement pas penser à la possibilité… Est-ce une chance que ces choses soient nocives ? »

LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES PEUVENT-ILS PROVOQUER LE CANCER ?

Davis, qui a un doctorat. en études scientifiques et une maîtrise postdoctorale en santé publique en épidémiologie, a été nommée par l’ancien président Bill Clinton en tant que conseillère principale au ministère de la Santé et des Services sociaux, où elle a été membre du Chemical Safety and Hazard Mitigation Board.

Un homme se tient au milieu de Grand Central Terminal. (REUTERS/Zoran Milich)

Davis a été à la pointe des études scientifiques examinant le lien entre le cancer et l’utilisation intensive du téléphone portable avec son organisation à but non lucratif, l’Environmental Health Trust, qui mène des recherches sur les risques environnementaux pour la santé et cherche à éduquer les professionnels et les décideurs politiques sur les dangers.

Diverses études ont été menées sur les impacts potentiels sur la santé des rayonnements des téléphones portables, des premiers modèles aux derniers combinés 5G, avec des résultats mitigés.

Il pourrait y avoir un lien entre l’utilisation du téléphone portable et un risque accru de tumeurs, en particulier du côté droit du cerveau, selon une étude de l’Université de Californie, Berkeley.

Une étude comparant des échantillons de sperme entre différents niveaux d’exposition aux rayonnements des téléphones portables sonne l’alarme sur la question, a déclaré Davis.

« Nous avons contrôlé des études où ils prélèvent deux tubes à essai de sperme d’un homme en bonne santé. L’un n’est pas exposé aux radiations des téléphones portables, l’autre est exposé. Le tube à essai exposé, ces spermatozoïdes mourront trois fois plus vite avec trois fois plus dommages à leur ADN », a-t-elle déclaré. « Cela a été reproduit dans de nombreuses études, nous savons donc que c’est un fait, et pourtant, lorsque les organismes qui conseillent le gouvernement sont invités à donner leur avis, ils disent: » Nous n’avons pas suffisamment de preuves. « »

Il est temps que la Federal Communications Commission et les professionnels de la santé acceptent la « vérité très gênante », a déclaré Davis.

« Si vous regardez attentivement la composition de ces organismes et la porte tournante entre l’industrie et ceux qui la réglementent, vous pouvez voir qu’il n’y a pas vraiment eu d’évaluation complète et indépendante, c’est pourquoi nous, à Environmental Health Trust, appelons pour une évaluation indépendante de la science, et la FCC n’a absolument pas cherché. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR FOX NATION

Pour entendre les découvertes scientifiques de Davis concernant le cancer et l’utilisation du téléphone portable et pour obtenir des conseils sur la façon d’atténuer les dommages causés par les rayonnements, regardez le dernier épisode de « Tucker Carlson Today » disponible dès maintenant sur Fox Nation.

Les bonnes choses viennent dans des packages virtuels. Jusqu’au 3 janvier, tout le monde peut obtenir 35 % de réduction sur l’un des forfaits annuels de Fox Nation en utilisant le code promotionnel CÉLÉBRER à la caisse.

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.