Un expert en signature de longue date du FBI affirme que Hunter Biden a signé un reçu pour un ordinateur portable abandonné ⋆ .

Un agent de contre-espionnage à la retraite du FBI possédant une longue expérience dans l’analyse des signatures a déclaré à Just the News que Hunter Biden avait signé un reçu d’atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware en avril 2019, ajoutant de nouvelles preuves qu’un ordinateur portable controversé avait été remis au bureau avec des e-mails frappants sur l’ukrainien et le chinois. les affaires appartenaient au fils du président.

L’agent spécial à la retraite Wayne A. Barnes, un vétéran du FBI de 29 ans qui a maîtrisé l’analyse des signatures tout en démasquant les espions soviétiques pendant la guerre froide, dit la signature “RH Biden” – abréviation de Robert Hunter Biden – sur le reçu délivré au printemps 2019 par John L’atelier de réparation de Paul Mac Issac dans le Delaware correspond à ceux figurant sur des documents connus pour avoir été signés par le fils du président, tels que des cartes de sécurité sociale, des permis de conduire et d’autres documents publics.

“La signature sur le magasin de réparation informatique d’avril 2019 a été signée par RHB”, a écrit Barnes dans un rapport de 24 pages commandé par Just the News.

Barnes a noté que la signature du reçu contient bon nombre des mêmes caractéristiques distinctives que la signature de Hunter Biden contenue sur d’autres documents publics et ne présentait aucun signe de contrefaçon ou de réplication numérique.

“Le modèle général et le flux de la signature correspondent aux autres signatures connues de RHB”, a écrit Barnes. « Le R a sa ligne verticale avec la légère inclinaison normale vers la droite. Alors que le début de la partie incurvée supérieure du R ne commence pas là où RHB commence habituellement le sien, c’est-à-dire en retirant le stylo du papier et en commençant une nouvelle ligne. Ici, il commence à partir du bas de la ligne verticale, sans paresseusement soulever le stylo du papier. Mais ensuite il remonte jusqu’à sa position de départ normale, à gauche du haut de la ligne verticale. Cette ligne se courbe ensuite vers la droite et autour et vers le milieu de la ligne verticale.

«Cette courbe du R en partant de la droite, traverse de manière appropriée la ligne verticale avec une boucle. Il s’agit d’un véritable « contemplateur ». C’est quelque chose qui apparaît essentiel pour RHB lors de la rédaction de sa signature. Il remonte ensuite vers la droite, chose bien démontrée dans les autres exemples connus.

“La ligne jusqu’au sommet du H suit la queue du R comme on le voit dans les signatures connues. Ensuite, c’est le motif papillon désormais familier du H qui crée la lettre complète », a-t-il ajouté.

Vous pouvez lire le rapport complet ici :

Barnes, qui travaille maintenant comme détective privé en Floride et a témoigné dans des affaires judiciaires en tant qu’expert, a été recommandé à Just the News par plusieurs agents et superviseurs actuels et anciens du FBI, qui ont déclaré que son travail sur la correspondance des signatures était très respecté et qu’il était essentiel. rôles dans la résolution de cas allant des menaces de contre-espionnage à la fraude en matière de soins de santé.

Sa conclusion d’expert s’ajoute à un nombre croissant de preuves selon lesquelles Hunter Biden a probablement remis en avril 2019 – puis abandonné – son ordinateur portable à l’atelier de réparation informatique du Delaware dirigé par Mac Isaac, qui l’a ensuite remis au FBI en décembre 2019 sous un assignation à comparaître devant un grand jury fédéral.

Hunter Biden a reconnu qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale du FBI sur des questions fiscales, mais lors d’entretiens lors d’une récente tournée de livres, il a tenté de mettre en doute l’authenticité et les origines de l’ordinateur portable que Mac Isaac a insisté pour avoir obtenu légalement de Hunter Biden, puis s’est transformé au FBI.

“Je ne sais vraiment pas quelle est la réponse, c’est la réponse véridique”, a déclaré Hunter Biden à CBS News dans une interview plus tôt cette année. “Je n’ai aucune idée.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu lui appartenir, le fils du président a répondu : « Certainement.

“Certainement, il pourrait y avoir un ordinateur portable qui m’a été volé”, a-t-il poursuivi. « Il se pourrait que j’aie été piraté, il se pourrait que ce soit les services secrets russes. Il se peut qu’il m’ait été volé.

Lorsque le contenu de l’ordinateur portable a fait surface pour la première fois l’automne dernier lors de l’élection présidentielle de 2020, les défenseurs de Biden ont cherché à présenter l’ordinateur portable comme un faux. Plusieurs experts en sécurité ont déclaré – sans preuve – qu’il s’agissait de désinformation russe, et Twitter a censuré et bloqué les premières histoires sur l’ordinateur portable jusqu’à ce que Joe Biden ait vaincu le président Trump.

Depuis lors, Twitter a déclaré que c’était une erreur de censurer le contenu, et le bureau du directeur du renseignement national a déclaré que l’ordinateur portable ne faisait pas partie d’une campagne de désinformation russe, une évaluation que le FBI ne conteste pas.

En outre, de nombreuses agences de presse, dont Just the News, ont authentifié des documents sur l’ordinateur portable provenant de tiers ayant une connaissance directe du contenu.

Le contenu de l’ordinateur portable montre que Hunter Biden a reçu de l’aide de son père et de ses collaborateurs pour ses accords commerciaux ukrainiens et chinois tandis que Joe Biden était vice-président et a laissé entendre à plus d’une occasion qu’il avait donné de l’argent de ses accords à son père.

Ils montrent également que les avocats de Hunter Biden l’ont averti lorsqu’il a reçu pour la première fois une assignation à comparaître fédérale en 2016 qu’il n’avait pas payé d’impôts sur d’importantes sommes d’argent de Burisma Holdings, la société gazière ukrainienne au conseil d’administration de laquelle il siégeait depuis 2014.

Ces e-mails sont en conflit avec les déclarations que Hunter et Joe Biden ont faites en public.

George Mesires, un avocat de Hunter Biden, n’a pas renvoyé d’e-mail jeudi sollicitant des commentaires.

Brian Della Rocca, un avocat de Mac Isaac, a déclaré que les conclusions de Barnes justifiaient son client, qui l’année dernière a été vilipendé dans les médias et les réseaux sociaux comme tout, d’un artiste russe de désinformation à un escroc politique.

“Cela ne fait que confirmer ce que nous savons depuis des mois”, a déclaré Della Rocca à Just the News. « J’espère que ceux qui ont refusé de croire Jean-Paul lui accorderont désormais le crédit qu’il mérite. John Paul a toujours su que c’était Hunter Biden qui était entré dans sa boutique ce jour fatidique, même si Hunter ne s’en souvient pas.

Dans son rapport et ses entretiens avec Just the News, Barnes a déclaré que l’appariement des signatures fournit beaucoup plus d’informations aux autorités que la simple confirmation de qui a signé un document. Il a été utilisé pendant des décennies pour évaluer les motivations, la psychologie et les intentions des espions étrangers ainsi que des escrocs, a-t-il noté.

Dans son rapport, Barnes a proposé une analyse de ce que la signature de Hunter Biden pourrait dire au FBI aujourd’hui. Barnes a spécifiquement noté que le « R » et le « B » dans les signatures étaient plus gros et plus prononcés que le « H » qui représentait son deuxième prénom Hunter, qu’il a utilisé comme son nom principal en public pendant des années,

“Quelle que soit la personne à laquelle le R se réfère dans l’esprit de Hunter, en particulier par rapport à l’initiale du milieu de sa signature H, la personne R est tenue en beaucoup plus d’estime qu’il n’en a pour lui-même”, a écrit Barnes. « Comprenez, s’il pensait à lui-même en signant son R et son H, les deux lettres seraient à peu près identiques en taille, mais elles en sont loin.

“Il a donc à la fois la personne R et la personne B (son père) qui se serrent (son “H”) entre eux, de sorte que sa propre personnalité, dans son esprit, est beaucoup plus petite et mérite moins de hauteur et moins d’espace. ” il ajouta. “C’est certainement un certain niveau de complexe d’infériorité, par rapport à ces deux (R et B), même si nous ne savons pas clairement qui est la personne R. Ce n’est probablement pas un fantôme dans son esprit, mais tous les faits nous disent qu’il accorde plus d’importance à cette entité R qu’à lui-même.

Barnes a balayé les fichiers publics à la recherche d’instances de signature de Hunter Biden, et son rapport a cité deux exemples de signatures suspectes, celles qui ne semblent pas être originales ou écrites spontanément par Hunter Biden. L’un d’eux figurait sur un document commercial chinois, l’autre sur un document personnel.

Barnes a déclaré que les deux justifient une enquête plus approfondie pour bien comprendre leurs origines. Ils auraient pu être écrits par quelqu’un d’autre ou recréés numériquement, a-t-il noté.