Un expert en sondage explique la vraie raison pour laquelle le GOP ne se soucie pas du fait qu’il soit impopulaire

Bien que le président Joe Biden soit entré en 2022 avec de faibles taux d’approbation, de nombreux sondages ont montré que les positions démocrates sont plus dominantes que les positions républicaines. Selon les sondages, la plupart des électeurs sont opposés à l’annulation de Roe v. Wade ou à l’abolition d’Obamacare, qui enregistre un record d’inscriptions. Pourtant, les républicains ont de très bonnes chances de reconquérir la Chambre des représentants des États-Unis ainsi que le Sénat américain à mi-parcours de 2022, et le chercheur de l’American Enterprise Institute, Daniel Cox, propose quelques raisons dans un article publié par FiveThirtyEight cette semaine.

« Malgré le fait que le GOP est assez impopulaire et qu’une grande partie de son programme actuel – comme le renversement de la Loi sur les soins abordables ou la promotion de politiques d’immigration restrictives – ne plaît pas à une majorité d’électeurs, le parti est dans une position enviable avant le Élections de mi-mandat de 2022 et au-delà », écrit Cox. « Que faire de cette déconnexion flagrante ?…. La principale raison pour laquelle le GOP ne préconise peut-être pas de politiques plus populaires est que l’histoire récente suggère que ce n’est pas nécessaire.

Cox poursuit : « La surprenante victoire électorale de l’ancien président Trump en 2016 a montré qu’un candidat impopulaire peu intéressé par les politiques publiques peut toujours gagner. Pour les militants conservateurs déçus par les résultats des campagnes de (Mitt) Romney et de feu le sénateur John McCain, la leçon de 2016 était que les candidats politiques avec des bagages personnels ou des opinions politiques extrêmes ne sont plus un handicap.

Dans le passé, les républicains et les démocrates ont eu des débats politiques vigoureux et « se sont battus comme des chats et des chiens » – pour citer l’animateur de « Real Time » Bill Maher – mais ont parfois réussi à trouver un terrain d’entente et à adopter une législation bipartite. Biden se vante depuis longtemps de sa capacité à faire avancer les choses avec McCain, le sénateur Bob Dole du Kansas ou le président George HW Bush ; Le président Ronald Reagan et le président de la Chambre démocrate Tip O’Neill ont eu de nombreuses divergences politiques au cours des années 1980, mais se considéraient clairement comme une opposition loyale plutôt que comme des ennemis acharnés.

Trump, en revanche, a mené une campagne de rassemblement à la base en 2020 et a montré un mépris total pour les électeurs démocrates.

De nombreux républicains Trumpian, selon Cox, ne voient aucun avantage à tendre la main au centre.

« La structure actuelle du Collège électoral et du Sénat américain accorde également aux candidats républicains un plus grand pouvoir discrétionnaire pour éviter la législation populaire », explique Cox. « Par exemple, l’ancien journaliste de FiveThirtyEight Perry Bacon, Jr. a fait valoir en mars dernier que les avantages structurels du GOP par rapport au Parti démocrate ont permis aux législateurs de poursuivre des politiques plus conservatrices que l’électeur moyen ne le préfère. »

Cox poursuit en citant quelques raisons pour lesquelles les républicains Trumpified prennent des positions impopulaires.

« Il y a plusieurs raisons de penser que s’opposer aux politiques populaires ne nuira pas aux républicains sur le plan électoral, et inversement, que la mise en œuvre d’un programme populaire ne stimulera pas nécessairement autant Biden », note Cox. « La première raison pour laquelle les républicains du Congrès peuvent se permettre de s’opposer aux idées populaires est une raison sur laquelle vous avez probablement beaucoup lu au cours des dernières années : le GOP a plusieurs grands avantages structurels dans le système électoral américain…. Deuxièmement, la politique électorale et la politique sont de plus en plus déconnectées…. Troisièmement, les dernières élections de mi-mandat ont toutes été marquées par des réactions violentes contre le président sortant…. Quatrièmement, les électeurs peuvent aimer les politiques d’un président dans l’abstrait, mais pensent toujours qu’il ne fait pas du bon travail ou que ses politiques ne sont pas si efficaces si ces politiques ne sont pas bipartites.

De plus, ajoute Cox, les électeurs swing « ne peuvent pas basculer vers le parti avec les politiques les plus populaires ».

Selon Will Stancil, qui travaille à l’Institute on Metropolitan Opportunity de l’Université du Minnesota, une chose que de nombreux libéraux ne comprennent pas, c’est que la politique aux États-Unis est souvent motivée par le tribalisme et l’émotion brute plutôt que par une préoccupation politique.

Stancil a déclaré à FiveThirtyEight : « Si les libéraux avaient raison sur la façon dont la politique fonctionnait, Donald Trump n’aurait jamais dû être possible, et son parti aurait dû subir des défaites écrasantes et générationnelles à la suite de son élection, en particulier en novembre dernier…. La politique est autant un factionnalisme irrationnel et émotif qu’autre chose, mais les libéraux ne semblent capables de la comprendre que comme un marché ordonné d’idées et se contorsionneront dans des bretzels pour préserver la fiction selon laquelle les engagements des électeurs sont rationnels et mécaniques.

