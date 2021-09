Un expert en transfert dit de ne pas compter le Bayern Munich dans la course pour la star du Borussia Dortmund Erling Haaland

L’expert en transfert Fabrizio Romano (alias Mr. Here We Go!) a fait une apparition sur le podcast Meine Bayern-Woche du journaliste de Sport1 Florian Plettenberg et a déclaré ne pas compter sur le Bayern Munich dans la course pour signer l’attaquant vedette du Borussia Dortmund Erling Haaland l’été prochain.

“Je suis sûr que le Bayern sera dans la course (pour Haaland)”, a déclaré Romano (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Je sais qu’ils disent que c’est peut-être trop difficile, mais le Bayern sera dans la course avec les clubs anglais, le PSG, les clubs espagnols. Ce sera une course fantastique.

Les dirigeants du Bayern Munich jouent déjà un jeu timide avec les médias en disant qu’il est de leur devoir d’explorer la signature de Haaland, mais en minimisant également les chances que cela se produise en parlant ouvertement de ce que pourraient être ses exigences salariales.

Les jeux d’esprit sur ce transfert seront hors des charts entre les clubs, les représentants de Haaland et les médias – et ils augmenteront sûrement chaque mois qui passe jusqu’à l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été 2022.

Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester United, Manchester City, FC Barcelona, ​​Real Madrid, Juventus et Paris Saint-Germain sont les plus grands clubs liés à Haaland.

Attachez tout le monde, ça va être une course folle.