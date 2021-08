Un expert en transfert dit que le Bayern Munich sera en lice pour Erling Haaland l’été prochain

in

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich sera fermement dans la course pour acquérir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland l’été prochain, lorsque le phénomène norvégien serait disponible pour un club qui peut déclencher son € Clause libératoire de 75 à 80 millions d’euros.

Les Bavarois, qui ont hésité à dépenser beaucoup pendant cette fenêtre de transfert, pourraient jouer le long jeu si l’on en croit Romano. Romano, bien sûr, ne publie généralement des informations qu’après les avoir confirmées auprès de plusieurs sources :

Le Bayern sera l’un des clubs impliqués dans la course à Erling Håland l’été prochain. À partir de septembre, Håland et ses agents/famille commenceront à examiner leurs options afin de choisir le meilleur projet pour le joueur. Clause libératoire l’été prochain 75-80 M€ [@FabrizioRomano] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 16 août 2021

Alors que la concurrence pour Haaland est rude, certains enchérisseurs aux poches profondes pourraient être exclus d’ici là. Le Paris Saint-Germain vient de signer Lionel Messi, Chelsea vient d’acquérir Romelu Lukaku, le Real Madrid est censé être sur la piste de Kylian Mbappe et Manchester City se concentre sur Harry Kane.

Si ces accords étaient conclus (un grand si), le Bayern Munich, le FC Barcelone (et ses 1,35 milliard d’euros de dette), Manchester United, la Juventus et Liverpool pourraient devenir les soumissionnaires les plus viables pour Haaland.