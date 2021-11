Un expert espagnol revendique un coup dur pour Newcastle alors qu’Emery brise le silence

Le manager de Villarreal, Unai Emery, a confirmé que Newcastle l’avait approché pour devenir leur nouveau manager.

Les Magpies semblent enfin se rapprocher de la nomination d’un nouvel entraîneur après le départ de Steve Bruce. Plusieurs noms, tels que Lucien Favre‘s, sont venus et sont partis. Cependant, les liens avec Emery – qui ont commencé plus tôt cette semaine – sont restés bloqués.

Malgré Le président de Villarreal verse de l’eau froide au sujet de la sortie d’Emery, Newcastle serait confiant de pouvoir attirer l’ancien patron d’Arsenal à St James ‘Park.

La membre du conseil d’administration, Amanda Staveley, a accéléré les discussions avec Emery dimanche. En tant que telle, elle pense qu’elle peut le récupérer à temps pour le voyage de samedi en Premier League à Brighton.

Emery est resté largement silencieux sur la situation – jusqu’à présent. S’exprimant après que son équipe de Villarreal ait battu les Young Boys 2-0 en Ligue des champions mardi, il a confirmé l’intérêt de Newcastle.

Cependant, il a insisté sur le fait que les pourparlers n’étaient pas encore avancés et qu’il n’avait pas décidé de son avenir.

« Nous jouons contre Getafe dimanche et cette victoire nous aidera », a déclaré Emery lors de sa conférence de presse d’après-match (via le Daily Express).

« Il y a eu un intérêt de Newcastle, c’est tout. Pas encore d’offre, qui devra être faite à moi et au club. Il n’y a rien d’autre. Avant de dire oui ou non, je vais parler au club.

« Je n’ai pas dit ‘non’ à Newcastle… Si cela se confirme, j’en parlerai aux réalisateurs de Villarreal… Je ne peux rien ajouter d’autre…

« Je suis reconnaissant à Villarreal, j’ai parlé à Fernando Roig (président) et lui ai dit qu’il y avait de l’intérêt, mais pas encore d’offre. »

Newcastle aurait la possibilité de payer à l’équipe de la Liga une compensation de 6 millions de livres sterling pour éloigner Emery.

Interrogé sur le potentiel que cela se produise, le manager a déclaré: «À la lumière de cette hypothèse, je parlerais avec Roig. Il aurait du respect pour l’équipe et le club.

Newcastle a déclaré que la poursuite d’Emery échouerait

Selon l’expert espagnol du football Guillem Balague, Emery restera à Villarreal.

Le journaliste a déclaré à BBC Sport : « Emery a ressenti une énorme pression le jour de leur match. [against Young Boys].

« Et puis il y avait le manque de vision claire du club.

« Si vous le voulez, l’abordez-vous de manière si précipitée, sans offre officielle et avec cela venant du côté anglais que tout est pratiquement fait ?

«Je ne vois pas ce mouvement se produire maintenant cette saison. Peut-être l’année prochaine, lorsque la structure du club sera plus claire et la vision plus définie.

Newcastle occupe actuellement le 19e rang du classement de la Premier League et n’a remporté aucune victoire en 10 matchs.