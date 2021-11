L’ancien gardien de but et expert de la Premier League, Paddy Kenny, estime qu’Everton devrait à nouveau tenter de signer Donny Van de Beek de Manchester United, compte tenu de son temps de jeu limité.

Clairement, Van de Beek n’a pas tout à fait été traité comme il l’aurait souhaité cette saison. En effet, la réticence d’Ole Gunnar Solskjaer à le jouer n’a accordé au milieu de terrain que 60 minutes en Premier League cette saison.

En effet, s’éloigner d’Old Trafford a beaucoup de sens pour relancer la carrière de Van de Beek.

Kenny estime qu’Everton – qui était intéressé par l’été – devrait à nouveau tenter de signer le Néerlandais, selon Football Insider.

« Eh bien, c’est logique, n’est-ce pas ? » il a dit.

« Van de Beek n’a pas joué et c’est un jeune joueur qui voudra jouer au football. »

« Si vous avez la chance d’aller à Everton, où vous pouvez jouer au football en équipe première, pourquoi pas ?

En effet, le milieu de terrain d’Everton a été entravé par des blessures. Abdoulaye Doucoure a commencé la saison en pleine forme, marquant deux buts et aidant quatre en huit matchs. Sa blessure, ainsi que celle de Tom Davies, a entravé les options du milieu de terrain des Toffees.

En effet, l’ajout d’un joueur de la qualité de Van de Beek aiderait à dynamiser l’équipe. De plus, il deviendrait sûrement un pilier de l’équipe compte tenu de son talent.

Cependant, avec Ole Gunnar Solskjaer qui n’est plus aux commandes de Man Utd, Van de Beek pourrait disposer de plus de temps de jeu. Un nouveau manager qui arrive peut le considérer plus favorablement.

Surtout après son impressionnante performance de buteur lors de sa sortie de 45 minutes contre Watford ce week-end ; un match dans lequel il était l’une des lumières brillantes de United.

Les caramels prêts à décrocher une jeune star

Everton semble être le mieux placé pour débarquer le jeune défenseur de Dundee United Kerr Smith, nous pouvons le révéler en exclusivité.

Le jeune s’est entraîné avec Everton, entre autres équipes de Premier League, avant de signer pour les Terrors.

Everton a repéré Smith tout au long de la saison et a discuté d’un éventuel accord.

Le jeune serait probablement prêté à l’Écosse si les Toffees le débarquaient.

