Un expert exhorte Everton à répéter Rodriguez après les récents événements

L’ancien attaquant Kevin Phillips a demandé à Everton de retirer le milieu de terrain Jean-Philippe Gbamin de ses livres.

L’international ivoirien est arrivé à Goodison Park pour 25 millions de livres sterling en août 2019. Il a été pressenti pour de grandes choses après avoir impressionné avec Mayence en Bundesliga allemande.

Mais ça n’a jamais marché pour Gbamin en Premier League. Il a été gravement touché par des blessures, le limitant à seulement quatre apparitions en plus de deux ans.

Le joueur de 26 ans est récemment revenu en pleine forme et a joué 90 minutes dans la Coupe Carabao. Les Toffees ont atteint le troisième tour de la compétition en battant Huddersfield Town 2-1.

Cependant, Gbamin a reçu une amende et une interdiction de conduire le mois dernier. Il a percuté une voiture alors qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool.

Interrogé sur l’interdiction et les luttes de Gbamin dans le Merseyside, Phillips a évoqué le cas de James Rodriguez.

Le meneur de jeu a été jugé excédentaire par rapport aux besoins à Everton peu de temps après l’arrivée de Rafa Benitez. Il a ensuite été expédié au Qatar se débarrasser de son énorme salaire.

Phillips a déclaré à Football Insider : « Seul l’individu peut répondre de ce qu’il a fait.

“Mais, en tant que footballeur, vous êtes dans le football [world] et tu donnes l’exemple donc tu ne peux pas l’excuser [drink driving]. Ce n’est pas acceptable. Il prendra sa punition.

« D’un point de vue footballistique, il a eu des blessures, il n’a pas joué et puis ça. En janvier, ils chercheront peut-être à le faire avancer.

«Comme Rodriguez, ils pourraient essayer de le retirer de la masse salariale et utiliser l’argent pour se renforcer ailleurs.

« J’imagine que cela a été difficile pour lui depuis qu’il a déménagé à Everton et cet incident vient de couronner le tout. Ce n’est pas beau à voir.

La star d’Everton explique le démarrage rapide

ailier anglais Gris Demarai a expliqué pourquoi il a commencé si brillamment à Everton.

Le joueur de 25 ans a ouvert son compte contre Leeds United et a enchaîné avec des buts contre Brighton et Burnley.

Son décompte de quatre contributions à des buts est un facteur important pour le démarrage rapide du club.

Interrogé sur sa forme, Gray a déclaré à Everton TV: «Cela (la cohérence) a été mon problème au cours des dernières années. J’ai ici un manager et une équipe qui croient en moi et me donnent la liberté de m’exprimer.

«Je profite à nouveau de mon football. Tout est bien cliqué ici. Je veux juste continuer à travailler dur pour maintenir mon niveau et continuer à m’améliorer.

