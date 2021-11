Un expert exhorte Tottenham à signer un homme de 40 millions de livres sterling s’il ramène la «méchanceté» sous Conte

Tottenham a été invité à signer le défenseur central de l’Inter Milan Stefan de Vrij s’il ramène la « méchanceté » à son équipe.

Ayant travaillé sous Antonio Conte à l’Inter, de Vrij, 29 ans, est une cible de transfert évidente pour Éperons. Il ne lui restera que 18 mois sur son contrat lors de la fenêtre de transfert de janvier, il est donc à gagner.

L’international néerlandais est évalué à 40 millions de livres sterling, ce qui semble légèrement raide compte tenu du temps restant à son contrat.

Mais l’expert Noel Whelan pense que cette somme vaudra chaque centime s’il peut aider à transformer la mentalité de leur backline.

« Ils ont besoin de cette méchanceté, à mon avis », a déclaré Whelan à Football Insider.

« J’aurais adoré jouer contre cette équipe de Tottenham à mon époque, vraiment. Ils sont beaucoup trop gentils, trop faibles à l’arrière.

«Ils doivent aimer défendre, pas tellement jouer par l’arrière – c’est une équipe qui a besoin de draps propres.

« Laissez le jeu de l’arrière aux milieux de terrain, comme Hojbjerg. Ils peuvent être ceux qui poussent dans la moitié de l’opposition et créent quelque chose. Vous devez vous rappeler où sont vos lignes en tant que défenseur.

«Ils ont besoin d’un peu d’acier à l’arrière. Si De Vrij peut introduire cela, alors il vaut bien les frais de transfert. »

De Vrij aurait dit à ses amis qu’il était intéressé à travailler à nouveau sous la direction de son ancien manager italien Conte.

Et Football Insider affirme que le défenseur a déclaré qu’il était conscient de l’admiration du nord de Londres. Il veut entendre ce qu’ils ont à dire, selon la source proche.

Conte sera lui-même avide de retrouvailles pour aider sa formation 3-5-2. Et Whelan pense également que le jumeler avec Cristian Romero pourrait offrir un partenariat similaire à celui qui Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont profité de leur apogée.

Tottenham recrute l’attaquant italien

Pendant ce temps, Tottenham serait l’un des nombreux clubs à avoir eu un éclaireur présent pour le match amical des moins de 21 ans entre l’Italie et la Roumanie mardi.

Tuttomercatoweb affirme qu’il n’y avait « pas de pénurie d’observateurs » dans les tribunes pour le match, que les Italiens ont remporté 4-2. Les rapports indiquent que les responsables des Spurs, de l’Atletico Madrid et de l’AC Milan étaient parmi les plus grands noms présents.

Les chances de Rafa d’être le prochain patron de Prem limogé montent en flèche, alors que Solskjaer continue de s’accrocher

L’Italie possède actuellement certains des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Et un joueur qui se fait un nom est l’attaquant Lorenzo Lucca. Il a marqué six buts et ajouté deux passes décisives en 12 matchs pour l’équipe de Serie B de Pise ce trimestre.

Il a commencé le match sur le banc et n’a pas réussi à faire son apparition. Le défenseur Simone Canestrelli a fait la une des journaux avec un triplé et un but contre son camp dans la victoire confortable.

Le rapport de Tuttomercatoweb (tel que cité par Sport Witness) indique que Fabio Paratici garde un œil sur les meilleurs talents italiens, même au niveau inférieur, en vue de renforcer potentiellement l’équipe d’Antonio Conte.

