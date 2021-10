Un expert exprime ses inquiétudes quant à la direction prise par l’as de West Ham

L’ancien gardien de Sheffield United et de Leeds, Paddy Kenny, pense qu’il y a « quelque chose qui ne va pas » avec Michail Antonio et a remis en question la sagesse de ses ambitions internationales.

Antoine, 31 ans, a profité d’une superbe début de saison, avec six buts en 10 sorties toutes compétitions confondues. Cinq d’entre eux sont venus en Premier League et il continue d’être un joueur clé pour les Hammers. La contribution de l’ancienne star de Nottingham Forest a aidé l’équipe de l’East End à se classer septième au classement de l’élite.

Ils ont remporté deux de leurs trois derniers matches et évoluent dans la bonne direction après la sixième place de la saison dernière. On pensait que David Moyes achèterait un attaquant cet été pour soutenir l’as né à Wandsworth.

Mais, malgré de nombreux noms liés au stade de Londres, l’Écossais n’a réussi à atteindre aucune de ses cibles. Nikola Vlasic a été recruté mais il est milieu offensif et n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison.

Par conséquent, garder Antonio en forme et disponible est crucial pour les espoirs du club. L’ancien tueur à gages de Sheffield Wednesday a prêté allégeance à la Jamaïque en été.

Il a fait ses débuts lors d’une défaite 3-0 en qualification pour la Coupe du monde contre le Panama le 5 septembre. Et le Sun a rapporté plus tôt cette semaine que le médecin du club de West Ham, Richard Collinge, avait voyagé avec Antonio dans les Caraïbes.

Il a été envoyé pour surveiller les problèmes des ischio-jambiers du joueur. Kenny pense que cela prouve à quel point l’équipe de la capitale évalue son attaquant.

Et il pense qu’Antonio devrait réfléchir à deux fois avant de jouer pour les Reggae Boys en raison de son importance pour les Hammers.

« S’il a du mal, il ne devrait pas partir », a-t-il déclaré à Football Insider. «Il devrait rester à Londres jusqu’à ce qu’il soit complètement, à 100% en forme. La dernière chose dont vous avez besoin est d’aller en mission internationale et d’aggraver vos ischio-jambiers.

Antonio vital pour la cause de West Ham

Moyes continue d’être lié à différents attaquants, avec des rumeurs selon lesquelles il cherchera à en signer un en janvier. Mais jusque-là, la responsabilité des buts incombera à Antonio – avec un peu d’aide de Said Benrahma.

Et Kenny est convaincu que les actions de West Ham signifient qu’il y a clairement un problème.

«En envoyant le médecin avec lui, ils ont montré qu’ils l’appréciaient beaucoup. Mais s’il est si précieux, il doit sûrement rester ici et se reposer », a-t-il ajouté. « Voyager ici, là-bas et partout, puis s’entraîner et jouer des matchs internationaux est étrange s’il veut rester en forme.

« Le fait qu’ils aient adopté ces mesures me dit qu’il y a quelque chose qui ne va pas. »

