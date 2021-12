Un expert français de Covid fait rage contre la fermeture des frontières par Macron avec la Grande-Bretagne | Monde | Des nouvelles

L’épidémiologiste Catherine Hill a averti que la situation est déjà « vraiment mauvaise » en France et qu’il est trop tard pour mettre en œuvre une interdiction de voyager pour les Britanniques qui est entrée en vigueur vendredi soir à minuit. Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont introduit cette semaine une série de nouvelles mesures ciblant les touristes britanniques à la lumière du nombre croissant d’infections liées à Omicron.

S’adressant à BBC News samedi, l’expert a souligné que la France est déjà en proie à la cinquième vague de COVID-19 et que la variante Delta, et non Omicron, est à l’origine des infections.

Mais elle a souligné que cela allait bientôt changer car Omicron s’implante déjà dans le pays, avec 50 000 infections au COVID-19 par jour.

Elle a averti que les admissions à l’hôpital « submergent » désormais les unités de soins intensifs à travers la France, les patients étant transférés dans tout le pays pour alléger les pressions dans certaines régions.

3 000 personnes sont actuellement en réanimation en France avec le COVID-19.

L’épidémiologiste a poursuivi en disant qu’en conséquence, un impact « à peu près nul » sera fait suite à la décision de la France de fermer les frontières avec le Royaume-Uni et que le virus est susceptible de faire déjà des ravages en France.

Elle a déclaré : « L’Omicron est déjà en France et beaucoup de gens ont voyagé avant hier. Donc, fermer les frontières ne fonctionne tout simplement pas ! Ça ne fait pas de différance! »

Mme Hill a déclaré qu’une campagne de rappel en France pour renforcer l’immunité contre le virus était en cours de déploiement à une vitesse similaire à celle du Royaume-Uni, avec environ 900 000 coups par jour dans les armes afin de faire face à l’augmentation des cas.

Mais les épidémiologistes ont reconnu que la France n’était « pas très douée » pour la vaccination primaire des personnes âgées.

Le Français a également averti que l’Omicron serait la variante dominante en France d’ici début 2022.

S’exprimant vendredi, M. Castex a déclaré qu’Omicron « ne semble pas être plus dangereux que la variante Delta ».

Il a suggéré comment les « données dont nous disposons indiquent qu’une couverture vaccinale complète avec la dose de rappel protège bien contre les formes sévères de la maladie ».

La décision de fermer les frontières a déclenché un chaos dans les voyages au port de Douvres et à la gare de St Pancras vendredi alors que des milliers de personnes se sont précipitées pour dépasser la date limite de minuit.