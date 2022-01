Un expert laissé « intrigué » par Divock Origi alors que la Juventus soutient un raid sur Liverpool

Un expert estime que les géants européens de la Juventus devraient effectuer un raid sur Liverpool pour un attaquant important.

Les Reds occupent la troisième place du classement de la Premier League après 20 matchs, après en avoir remporté 12. Ils ont un point de retard sur Chelsea et 11 sur Manchester City, bien qu’ils aient un match en moins sur les deux.

L’équipe de Jurgen Klopp a fait match nul 2-2 avec Chelsea la dernière fois. Sadio Mane a mis Liverpool en tête à Stamford Bridge après avoir capitalisé sur une erreur de Trevoh Chalobah.

Ils menaient 2-0 à 26 minutes de la fin alors que l’attaquant Mo Salah a marqué son but habituel. La star en forme a été jouée par Trent Alexander-Arnold avant de battre Edouard Mendy à son poste proche.

Mais ce n’était pas pour le club d’Anfield que Chelsea est revenu. Un brillant but de Mateo Kovacic a commencé le revirement, avec Christian Pulisic le rejoignant sur la feuille de match juste avant la mi-temps.

Liverpool va maintenant perdre Salah et Mane alors qu’ils se préparent à représenter l’Egypte et le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Klopp sera également privé du milieu de terrain Naby Keita, qui fait partie de l’équipe de Guinée.

Sans deux de leurs attaquants clés, il serait peut-être temps pour Divock Origi et Takumi Minamino d’intensifier et de montrer leur importance.

Mais l’international belge Origi susciterait l’intérêt de la Juventus. Le magasin italien Gazzetta dello Sport nomme le jeune homme de 26 ans un remplaçant potentiel d’Alvaro Morata, lié à Barcelone, à Turin.

L’ancienne star de la Juve, Massimo Mauro, se dit « intrigué » par l’option d’Origi. Le joueur de 59 ans a également nommé Gianluca Scamacca de Sassuolo en tant que signature potentielle de la Juve.

« En ce moment, je viserais un jeune joueur, qui est déjà capable de prendre des responsabilités comme Scamacca, qui vaut mieux que [Dusan] Vlahovic pour moi », a déclaré Mauro à la Gazzetta dello Sport (via Inside Futbol).

Un expert laissé «intrigué» par l’option de transfert

«Il est physiquement grand, a un excellent potentiel et est très bon en contre-attaque. je le vois comme un parfait [fit] pour la Juventus d’Allegri.

« Bien sûr, la grande inconnue est [whether he can handle the] poids de la chemise, surtout dans une telle année particulière.

«Scamacca a joué avec Gênes et Sassuolo jusqu’à présent, ce n’est pas la même chose, je serais curieux de le voir en noir et blanc.

« Un autre nom qui m’intrigue est Origi. »

Pendant ce temps, le Telegraph affirme que West Ham est rivalisant avec Liverpool et Tottenham pour Adama Traoré.

West Ham a récemment commencé à surveiller la situation de l’Espagnol. Cela suggère qu’ils pourraient soumissionner pour lui en janvier.

Les loups sont prêts à accepter des offres de seulement 20 millions de livres sterling, selon le rapport. D’autres rumeurs ont mis son prix à 18 millions de livres sterling, alors qu’il était de 50 millions de livres sterling au cours de l’été.

Bruno Lage doit se débarrasser d’un ou deux joueurs avant de pouvoir faire venir de nouvelles stars. Traoré est le candidat le plus susceptible de quitter Molineux.

