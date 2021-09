Un expert ne peut pas croire que les Rangers de Steven Gerrard ou le Celtic d’Ange Postecoglou n’aient pas signé un joueur de 1,25 million de livres sterling

Photo de Craig Foy/Groupe SNS via .

Derek McInnes a suggéré dans The Sunday Mail que les Rangers de Steven Gerrard ou le Celtic d’Ange Postecoglou auraient dû signer Alistair McCann.

McCann a rejoint Preston North End dans le championnat en Angleterre du club de Premiership écossais St Johnstone dans la fenêtre de transfert d’été.

LancsLive a rapporté que Preston avait payé 1,25 million de livres sterling de frais de transfert pour le milieu de terrain de 21 ans.

Classement des ventes record de CHAQUE équipe de Premier League

BridTV

4700

Classement des ventes record de CHAQUE équipe de Premier League

856661

856661

centre

13872

L’ancien milieu de terrain des Rangers McInnes, qui travaille maintenant comme expert, estime que le Gers ou les Hoops auraient dû signer le milieu de terrain.

McInnes a écrit dans The Sunday Mail : « McCann manque un peu de finesse et de qualité avec sa dernière passe et il pourrait probablement marquer plus de buts, mais il a tout le reste.

«C’est un milieu de terrain responsable, un vrai compétiteur qui connaît son métier et qui est bon avec le ballon. J’ai joué et géré le championnat anglais et il s’en sortira très bien.

«Je suis juste surpris et déçu qu’aucun joueur (McCann ou Jason Kerr) ne soit resté dans la ligue écossaise.

“McCann aurait été facile à prendre pour le Celtic ou les Rangers et si difficile à remplacer pour Callum.”

Photo de Ian MacNicol/.

Rangers et spéculation celtique

Les deux clubs Old Firm Rangers et Celtic étaient liés à McCann dans la fenêtre de transfert d’été avant son déménagement à Preston.

Le Sunday Post a rapporté en mai l’intérêt de Celtic pour le jeune.

Rincon Escoces a rapporté le 1er septembre que les Rangers avaient refusé la possibilité de signer McCann.

Photo de Ian MacNicol/.

Futurs Rangers ou transfert celtique ?

McCann n’a que 21 ans et il a toutes les chances de retourner en Écosse et de jouer pour les Rangers ou le Celtic dans les années à venir.

Les Rangers et le Celtic recherchent des joueurs en Angleterre, et peut-être que le Gers et les Hoops garderont un œil sur la performance de l’international d’Irlande du Nord dans le championnat.

Le milieu de terrain a marqué deux buts et donné deux passes décisives en 29 départs en Premiership écossaise pour St. Johnstone la saison dernière.