Un expert néerlandais en vaccins prévient que les vaccinations de masse provoqueront bientôt une catastrophe mondiale ⋆ 10z viral

TruNews

15 mars 2021

Dans cette édition de TRUNEWS du 15 mars 2021, l’animateur Edward Szall présente à Rick Wiles et Doc Burkhart les dernières révélations sur les vaccins du Dr Geert Vanden Bossche. Ses recherches et son témoignage défient les scientifiques et les développeurs de réponses au coronavirus, car il affirme que les schémas vaccinaux actuels créeront des «super-bugs» COVID et endommageront considérablement le système immunitaire individuel de la population.

Edward Szall, Rick Wiles, Doc Burkhart. Date de diffusion (15/03/21)