Un expert nomme la star d’Aston Villa dont l’ascension a sauvé des “millions” de club

L’ancienne star d’Aston Villa, Alan Hutton, estime que l’émergence du jeune Jacob Ramsey signifie qu’il n’est désormais plus nécessaire pour Dean Smith de dépenser beaucoup pour un nouveau milieu de terrain.

Les Villans ont vendu un talisman Jack Grealish à Manchester City pour 100 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’été. Ils ont bien recruté, avec la capture de Emiliano Buendia, Léon Bailey et Danny Ings. Mais un mouvement pour Southampton’s James Ward-Prowse n’a pas porté ses fruits et l’homme d’Angleterre resta à St Mary’s.

Le joueur de 26 ans a ensuite signé un nouveau contrat de cinq ans avec l’équipe de la côte sud. Smith a choisi de s’en tenir à ce qu’il avait et mis sa foi en Ramsey.

Le joueur de 20 ans n’a pas déçu, avec de solides performances lors de quatre apparitions de haut niveau ce trimestre. Malgré ses années tendres, le produit de l’académie a débuté trois fois dans la ligue.

C’est certainement un joueur qui pourrait être là pendant de nombreuses années au milieu de terrain de Villa. Et Hutton pense que le groupe Second City peut désormais utiliser ses ressources pour renforcer d’autres domaines.

« Il leur a sauvé des millions, c’est certain. Ses performances l’ont montré », a-t-il déclaré à Football Insider. « Le manager sera ravi de la façon dont il a commencé la saison.

« Il joue sans peur, il est brillant. Il est juste devenu de plus en plus fort, surtout cette saison.

Et l’ancien défenseur écossais estime que le fait de se voir offrir de nombreuses opportunités est de bon augure pour l’avenir.

«Évidemment, quand j’étais là-bas à Villa, il a percé et nous avons vu des flashs de lui. Nous savions qu’il allait être un bon joueur mais il était très jeune”, a-t-il ajouté.

« Il a la confiance du manager, je pense que c’est le principal pour lui d’aller de l’avant. Il croit en lui, il est prêt à le mettre dans des jeux où peu importe qui c’est.

“Il n’essaie pas de le dissuader de quoi que ce soit parce qu’il sait qu’il est prêt.”

Ramsey a soutenu pour aller jusqu’au bout

Villa a connu un début mitigé pour sa campagne en Premier League. Les victoires sur Newcastle et Everton ont été compensées par des défaites contre Watford et Chelsea.

L’équipe de Villa Park occupe la 10e place du classement, avec un match nul contre Brentford également sur leur carte. Il faudra du temps pour que le côté post-grealish se fige, mais les bases du succès sont là.

Et Hutton ne voit aucune raison pour que Ramsey ne joue pas un grand rôle dans les débats avec son jeu complet.

“Il a une gamme de passes, un excellent moteur et est très cool, calme et serein devant le but”, a-t-il poursuivi. “Il coche toutes les cases et je pense qu’il a un énorme avenir devant lui.”

