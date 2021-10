Un expert nomme un scénario parfait pour s’assurer que le talisman de West Ham reste en place

Darren Bent est catégorique sur le fait que le milieu de terrain vedette Declan Rice ne quittera pas le club si West Ham United se qualifie pour la Ligue des champions en remportant la Ligue Europa cette saison.

Rice, 22 ans, est avec les Hammers depuis qu’il a quitté la formation des jeunes de Chelsea en 2015. Après avoir fait ses débuts seniors lors du dernier match de la campagne 2016-2017, sa carrière n’a cessé de se renforcer. L’as né à Kingston upon Thames a disputé 153 matches toutes compétitions confondues, marquant sept buts.

Mais sa fonction principale dans l’équipe est de perturber les attaques de l’opposition, de protéger les quatre défenseurs et d’aider à lancer ses propres joueurs attaquants. Et il y en a peu dans le jeu qui peuvent le faire aussi bien que Rice.

L’Angleterre est venue appeler en 2019 et le talentueux intrigant a maintenant fait 26 apparitions pour l’équipe de Gareth Southgate. Il a été superbe tout au long de la course des Trois Lions à la finale de l’Euro 2020 et a marqué son deuxième but international contre la Hongrie le mois dernier.

Sans surprise, de nombreux clubs ont été liés à l’ancienne star de la jeunesse de la République d’Irlande.

Riz un marteau heureux

Manchester United a été mentionné comme des prétendants potentiels à plusieurs reprises, tandis que Chelsea est également enthousiaste. Mais il a promis son avenir à la tenue du London Stadium plus tôt cette semaine après un début de saison stellaire.

Rice a porté sa forme estivale en Premier League et en Europe, marquant son deuxième but en Ligue Europa jeudi. Et l’ancien attaquant de Tottenham Bent pense que le succès continu de West Ham dans cette compétition peut jouer un rôle dans son avenir.

“S’ils gagnent la Ligue Europa cette année et qu’ils sont en Ligue des champions l’année prochaine, il n’ira nulle part”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « Quelle est sa raison d’y aller alors ? Il joue alors dans la meilleure compétition du monde.

Et l’homme sélectionné 13 fois par l’Angleterre est convaincu que jouer dans la compétition des clubs d’élite européens est la clé.

«Je pense que les gens viendront le chercher, quoi qu’il arrive. Mais c’est son club – West Ham », a-t-il ajouté. « C’est le capitaine – je sais que Mark Noble est le capitaine – mais c’est lui parce qu’il jouera plus.

“S’ils peuvent gagner la Ligue Europa d’une manière ou d’une autre, ils seront en Ligue des champions la saison prochaine, il n’ira nulle part.”

Rice a aidé l’équipe de l’East End à prendre la septième place du classement de l’élite. Ils ont remporté quatre des cinq matchs toutes compétitions confondues et sont en tête du groupe H de la Ligue Europa avec un maximum de points.

La prochaine étape pour l’équipe de David Moyes est la visite de Brentford dimanche pour ce qui devrait être une rencontre difficile.

