Un expert nomme un trio qui pourrait transformer Newcastle, dont Kieran Tierney

Joe Cole a exhorté Newcastle United à signer des « joueurs de Premier League prêts à l’emploi » dans la fenêtre de transfert de janvier, alors qu’ils cherchent à s’éloigner de la zone de relégation.

Les Magpies ont remporté leur premier match de la saison plus tôt dans le mois, mais restent en grande difficulté au mauvais bout du tableau. Les hommes d’Eddie Howe sont actuellement à trois points de la sécurité, avec seulement Norwich en dessous d’eux à la différence de buts.

Le sentiment est que Newcastle se sont améliorés depuis que Howe a remplacé Steve Bruce, bien que La défaite 4-0 de dimanche à Leicester n’a pas exactement confirmé cette théorie.

Une chose est sûre, cependant, et c’est que Howe devrait être soutenu sur le marché des transferts. Et, bien que les nouveaux propriétaires de Newcastle ne soient pas censés dépenser de l’argent stupide en janvier, des signatures sont attendues.

Dans cet esprit, Cole pense qu’il est extrêmement important de recruter des joueurs ayant une expérience en Premier League.

Et l’ancien meneur de jeu de Chelsea et de l’Angleterre pense que Kieran Tierney d’Arsenal, Jesse Lingard de Manchester United et Aaron Ramsey de la Juventus seraient des cibles idéales.

« Je pense que Jesse Lingard serait une excellente signature pour quelqu’un », a déclaré Cole à Coral.

« Il a dû venir sur le radar de Newcastle. Ils auront le pouvoir financier d’aller l’acheter.

« Kieran Tierney est également un autre membre de l’équipe d’Arsenal, je pense que ce serait fantastique.

«Je pense qu’il est idéal pour Newcastle, qu’il s’intègre parfaitement et qu’il a besoin d’un nouveau défi. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas régulièrement à Arsenal récemment.

La cible de Newcastle cherche à quitter la Juve

« Aaron Ramsey à la Juventus, on dirait qu’il veut bouger. Ce sont des joueurs de Newcastle qui cocheraient une case.

« Qui peut les faire franchir la ligne d’arrivée en janvier et qui les fera passer au niveau supérieur l’année prochaine ?

« Vous voulez quelqu’un avec une expérience en Premier League. La bonne chose à faire pour Newcastle en janvier est d’acheter des joueurs prêts à l’emploi pour la Premier League, qui connaissent la ligue.

« Ils ne peuvent pas se permettre de signer quelqu’un qui a besoin de temps pour s’installer. »

Newcastle revient en Premier League jeudi avec un voyage à Anfield pour affronter Liverpool en forme.

