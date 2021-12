Un expert partage ce que Sherwood lui a dit sur l’entraînement de Tottenham

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Don Hutchison a partagé que « certains joueurs de Tottenham pourraient rester sur le terrain d’entraînement », comme lui a dit Tim Sherwood.

L’expert de la BBC a déclaré à Football Daily qu’il parlait avec Sherwood, qui jouait et dirigeait les Spurs, et on lui avait également dit qu’Antonio Conte travaillait plus dur avec les joueurs.

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

BridTV

7493

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

930141

930141

centre

13872

Depuis que Conte a remplacé Nuno Espirito Santo à Hotspur Way, les Spurs sont passés des joueurs les moins travaillants aux joueurs les plus travaillants.

Cela a été prouvé par les résultats car le club du nord de Londres est invaincu lors des sept premiers matches de Premier League de Conte.

C’est ce que Hutchison avait à dire à propos de l’entraînement de Tottenham sous Conte et ce que lui a dit Sherwood, qui est « de bons amis » avec Harry Kane.

« Je parlais à Tim Sherwood et nous discutions », a déclaré Hutchison.

« Ce n’est pas confirmé. Mais il me disait qu’ils pourraient l’être, car il n’y a qu’un nombre limité d’établissements qui ont des hôtels et des chefs où vous pouvez rester. Tottenham en est un.

«Il pense que certains joueurs pourraient rester sur le terrain d’entraînement dans leur propre petite bulle.

« Ce qu’il a dit, c’est que » Conte les entraîne « . Je pense qu’il est de bons amis avec Harry Kane – je pense que c’est ce qu’il fait, il les travaille plus dur.

Photo de Robin Jones/.

Peut-être que l’un des mois les plus déterminants pour la saison attend Tottenham en janvier, car s’ils se trompent, les choses pourraient bien aller au sud.

Trois matchs contre Chelsea les attendent, deux de ces matchs sont l’affaire à deux jambes pour leur confrontation en demi-finale de la Coupe EFL, y compris un match de Premier League.

Ils affronteront également Arsenal dans le derby du nord de Londres, mais avant tout cela, ils commenceront la nouvelle année en affrontant Watford, menacé de relégation.

Non seulement les matchs vont être cruciaux, mais ce que le club fait en dehors du terrain, en termes de mercato de janvier.

Dans d’autres nouvelles, « Quelque chose ne va pas »: Harry Redknapp fait une déclaration honnête à Tottenham et Conte