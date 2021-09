Un expert pense qu’une arrière-pensée derrière la surprise de Liverpool U-Turn se prépare à la vente

Danny Mills pense que Liverpool a une arrière-pensée derrière la sanction d’une récente prolongation de contrat qui laisse présager une nouvelle vente.

Les rouges a présidé un mercato quelque peu surprenant cet été. Une seule signature a été faite, celle d’Ibrahima Konate pour 36 millions de livres sterling. En revanche, six joueurs ont été vendus pour des frais qui ont généré un montant combiné de 42,8 millions de livres sterling, tandis que Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG gratuitement.

De plus, sept premières équipes ont été prêtées, dont le jeune demi-centre Rhys Williams.

Le Gallois n’avait aucun chemin vers l’équipe première après le retour du corps des demi-centres de Liverpool après une blessure. De plus, l’arrivée de Konaté, ainsi qu’un nouveau contrat à long terme pour Nat Phillips mettre d’autres obstacles sur le chemin de Williams.

Le nouveau contrat de Phillips court jusqu’en 2025 sourcils levés après avoir été constamment lié à une sortie tout au long de l’été.

Brighton, Burnley, Southampton et Newcastle étaient tous dans le cadre à différents moments. Cependant, Le prix demandé de 12 millions de livres sterling de Liverpool s’est avéré trop élevé pour sa longue liste de prétendants.

Phillips attendra désormais son temps en tant que demi-centre de cinquième choix avec ses chances de jouer un temps de jeu régulier comme un rasoir.

Mais selon l’expert Danny Mills, Liverpool avait une raison cachée derrière la prolongation du séjour de Phillips.

Mills pense que Liverpool « protège son actif » en s’assurant qu’il est en position de force à la table des négociations. Si un intérêt futur pour le joueur de 24 ans se manifestait, Liverpool ne subirait aucune pression pour vendre à bon marché compte tenu de la durée de son contrat.

Lorsqu’on lui a demandé si ce scénario était dans l’esprit de Liverpool lorsqu’il a proposé de nouvelles conditions à Phillips, Mills a déclaré à Football Insider : « Ce sera un peu ça.

« C’est comme ça que je le vois. Ils protègent leur actif, s’assurant qu’il pourrait être là pendant un certain temps.

« Pourrait-il entrer par effraction ? Oui, est la réponse. Mais ils l’examineront et penseront « Nous protégerons notre actif. » Gardez-le heureux, juste au cas où nous aurions besoin de lui et nous partirons de là ».

La star de Liverpool laisse tomber un autre indice de sortie

Pendant ce temps, l’attaquant de Liverpool Sheyi Ojo a insisté sur le fait que le moment était venu d’avoir un véritable impact sur le football en équipe première avant de laisser tomber un autre indice de sortie.

Ojo, 24 ans, était récemment prêté pour la septième fois lors de son départ pour Millwall le jour de la date limite de transfert.

“J’ai déjà joué pas mal de matchs mais je pense, surtout cette saison, qu’il est temps pour moi de vraiment commencer maintenant et de montrer ce que je peux vraiment faire”, a-t-il déclaré sur le site officiel de Millwall.

« Intensifiez-vous et faites la différence. Beaucoup de joueurs et de managers ont dit ça de moi dans le passé et j’ai l’impression qu’il est temps de vraiment entrer dans cette lumière. Faites la différence et essayez d’aider Millwall du mieux que je peux.

Ojo a ensuite insisté sur le fait qu’un passage réussi à The Den le mettrait dans une “position de force” la saison prochaine lors de son retour à Liverpool. Cependant, il a laissé entendre qu’il s’attendait à ce que son avenir à long terme soit probablement loin d’Anfield.

“J’ai l’impression que cela me mettrait dans une position de force, espérons-le pour la saison prochaine, en retournant à Liverpool et en partant de là”, a conclu Ojo.

