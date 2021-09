Un expert pointe un doigt accusateur sur Lampard avec une énorme vantardise sur la star de Chelsea

in

Rio Ferdinand a remis en question la décision de l’ancien coéquipier anglais Frank Lampard de ne pas jouer contre Antonio Rudiger après avoir affirmé que la star allemande était le meilleur défenseur central de la Premier League.

Rudiger s’est imposé comme un habitué de la défense de Thomas Tuchel et a joué un rôle majeur dans leur succès en Ligue des champions la saison dernière. Il a fait le côté gauche du les bleus défense à trois avec des performances exceptionnelles pour le club depuis l’arrivée de Tuchel.

Cependant, les choses étaient très différentes sous Lampard, lorsque Rudiger a lutté pour n’importe quel temps de jeu.

En effet, le joueur de 28 ans a failli quitter Stamford Bridge, seulement pour que le club arrête une sortie.

Mais depuis que Tuchel a pris les commandes en janvier 2021, Rudiger est toujours présent du côté de Chelsea. Et Ferdinand est clairement un grand fan, car il a échappé aussi avant que les hommes de Tuchel affrontent la Juventus en Ligue des champions.

Il a déclaré à BT Sport, lorsqu’on lui a demandé si Rudiger était meilleur que Ruben Dias et Virgil van Dijk: “Pour le moment, oui.

« Je pense que Dias la saison dernière a été la meilleure au classement général. Mais depuis l’arrivée de Tuchel, je pense qu’il est le défenseur central le plus important de la ligue. Il a été phénoménal.

«En termes de son désir absolu de gagner chaque balle, l’agressivité. Gardant à l’esprit qu’il vient de la nature sous l’ancien manager Frank Lampard – il n’était tout simplement pas la saveur du mois sous Frank et c’est bien – le personnage pour revenir dans l’équipe et devenir un membre à part entière de cette équipe [is impressive].

“L’une des principales raisons pour lesquelles ils ont remporté la Ligue des champions la saison dernière était à cause de lui. Sans lui, je ne pense pas qu’ils l’auraient fait.

Peu orthodoxe avec des instincts défensifs exceptionnels

L’ancien meneur de jeu de Chelsea, Joe Cole, était d’accord avec l’analyse de Ferdinand, ajoutant avant que les Bleus ne s’inclinent 1-0 à Turin : « Parfois, il fait des choses vraiment peu orthodoxes, je pense qu’il est exceptionnel, il a un instinct défensif.

« Il est toujours comme le dernier homme – ce dernier tacle. Ce dernier moment où l’attaquant pense qu’il rentre enfin dans le but, il sort de nulle part.

Le problème pour Chelsea maintenant est qu’il semble que le joueur soit prêt à mettre fin à son contrat. Son accord actuel expire l’été prochain, ce qui signifie qu’il peut négocier une sortie avec des clubs étrangers à partir de janvier.

Ce serait un coup dur pour Tuchel et le club, avec Rudiger semble déjà en train de choisir sa prochaine destination.

