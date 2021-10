Un expert réclame le limogeage de Solskjaer ; Man Utd a déclaré que chaque joueur avait échoué dans une zone clé

Un expert a insisté sur le fait qu’Ole Gunnar Solskjaer « doit partir », tandis que l’ancien attaquant de Manchester United, Dion Dublin, a affirmé que chaque joueur avait échoué à un test clé lors de son humiliation 5-0 contre Liverpool.

Manchester United est tombé à sa plus grande défaite de son histoire contre Liverpool à Old Trafford. United ne semblait pas sûr de savoir s’il fallait appuyer ou s’enfoncer profondément, et leur indécision a permis aux attaquants de Liverpool de prospérer.

Les Reds ont gagné deux points en quinze minutes et n’ont jamais regardé en arrière, ressortant avec une lourde victoire 5-0.

United a flatté de tromper dans la campagne en cours, étant souvent renfloué avec des vainqueurs tardifs.

Après un nouveau retour héroïque en milieu de semaine contre l’Atalanta, légende du club Paul Scholes a averti United qu’ils seraient choqués s’ils produisaient un niveau de performance similaire contre Liverpool.

Scholes a eu raison malgré les critiques de la nuit, et l’attention se portera désormais sur le poste de Solskjaer en tant que manager de United.

Dans la foulée, l’expert Chris Sutton a insisté sur le fait que le temps de Solskjaer à la barre devrait maintenant être écoulé.

S’exprimant sur BBC Radio Five Live, Sutton a déclaré: «Nous avons soutenu Ole Gunnar Solskjaer mais il est là depuis près de trois ans maintenant.

« Et avec les recrues au début de la saison, vous pensiez qu’ils devaient se battre pour le titre, mais je ne vois vraiment pas d’autre solution. Il doit y aller, sûrement ?

John Murray de Five Live a également pesé sur la pression croissante sur Solskjaer. Et bien qu’il n’ait pas appelé à la tête de Solskjaer, il a insisté sur le fait que la hiérarchie de United doit tenir une conversation sur l’adéquation de Solskjaer pour le rôle.

« Le débat fera absolument rage contre Ole Gunnar Solskjaer », a déclaré Murray. «Le club est catégorique depuis un certain temps sur le fait que son soutien à son égard est solide, mais cela testera cela.

« Ce résultat devra simplement provoquer une conversation au sommet de ce club pour savoir si Solskjaer est la bonne personne pour ce qu’ils veulent faire. »

Aucun joueur de Man Utd n’a pris ses responsabilités – Dublin

L’ancien attaquant de United, Dion Dublin, a choisi de réfléchir aux performances des joueurs plutôt qu’à la position de Solskjaer.

Dublin a insisté sur le fait que des légendes du club comme Bryan Robson et Roy Keane auraient « assumé la responsabilité » des coups que United recevait à mi-match et feraient tout ce qu’ils pouvaient pour empêcher la ligne de score de devenir incontrôlable. Aux yeux de Dublin, aucune des stars de United sur le terrain aujourd’hui n’a assumé ce rôle.

« Je déteste parler de mon époque parce que je n’étais ici que depuis peu de temps, mais j’ai vu des joueurs, quand les choses n’allaient pas bien, le mettre directement sur le terrain », a déclaré Dublin.

« Des joueurs comme Bryan Robson, Roy Keane et Paul Ince, ils prendraient la responsabilité à 2-0 et 3-0.

« Vous vous débrouillez et êtes emmené chez les nettoyeurs, mais faites quelque chose sur le terrain. Je n’ai rien vu de tel aujourd’hui de la part de quelqu’un en chemise rouge.

