Un expert remet en question une décision «étrange» de Man Utd qui va maintenant déclencher un conflit

Un expert a remis en question la décision de Manchester United de signer Jadon Sancho cet été, qualifiant le transfert d’« étrange ».

Sancho était une cible à long terme pour les membres de la salle de conférence d’Old Trafford. Et ils ont finalement obtenu leur homme avec des frais de 73 millions de livres sterling versés au Borussia Dortmund. L’ailier détient sans aucun doute des tonnes de talent et de potentiel, et à seulement 21 ans, il a tellement plus à venir.

Ça a été un début de vie difficile à Uni pour l’international anglais, cependant. Il n’a pas réussi à enregistrer un but ou une passe décisive lors de ses 10 premières apparitions pour le club.

C’est loin de son record en Allemagne. En 137 matchs, il a marqué 50 fois et aidé 64 autres buts.

Maintenant, l’ancien joueur de Leeds, Noel Whelan, suggère que les Red Devils n’étaient pas sages de signer Sancho avec le talent qu’ils avaient déjà à leur disposition.

« C’est étrange qu’ils aient même choisi Sancho », a-t-il déclaré à Football Insider. « Avec Rashford et Greenwood déjà au club, avaient-ils vraiment besoin de lui ?

«Il ne fait aucun doute qu’il est très talentueux, mais il y a maintenant un large éventail de joueurs à Man United et quelque chose doit donner.

«Avec le retour de Rashford, vous devez dire que Sancho est en bas de la hiérarchie.

« Il n’a pas atteint les sommets de ce que nous attendions. Il deviendra un joueur fantastique, mais il n’a pas eu un impact assez rapide à Old Trafford.

« Rashford n’abandonnera pas facilement, Greenwood persévérera – les deux ont été inscrits sur la feuille de match ce week-end. Il va y avoir une grosse bataille à venir pendant des minutes dans ces vastes zones. »

Le retour de Rashford a remplacé Sancho, qui avait commencé le match, à la 65e minute contre Leicester ce week-end.

Les minutes de Sancho ont déjà été limitées et il est entré et sorti de l’équipe, mais avec son compatriote maintenant de retour, il pourrait avoir encore moins d’opportunités.

