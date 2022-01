Un expert révèle la cible hivernale de Conte; nomme le joueur de Tottenham à sacrifier pour les étoiles entrantes

L’expert de confiance des transferts Fabrizio Romano pense que Tottenham pourrait envisager de vendre l’ailier Steven Bergwijn ce mois-ci afin de financer des accords pour au moins deux joueurs.

La fenêtre hivernale est désormais ouverte et les clubs cherchent des moyens de se renforcer pour la seconde moitié de la saison. Les Spurs occupent le sixième rang du classement de l’élite et ont besoin de renforts pour poursuivre leur quête d’une place parmi les quatre premiers. Ils ont battu Watford samedi et ne sont plus qu’à deux points d’Arsenal, quatrième.

Le manager Antonio Conte a fait allusion aux arrivées de janvier avant le choc des Hornets.

Il a déclaré : « Après seulement deux semaines, j’ai dit que nous devions améliorer la qualité de cette équipe. Bien sûr, nous en avons besoin.

« J’étais sûr après sept à dix jours à ce sujet et j’ai ensuite dû évaluer sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas.

« L’écart est très grand et nous devons beaucoup travailler et essayer de construire et d’améliorer notre équipe. »

Les Londoniens du nord ont été liés à de nombreux joueurs. Le dernier est L’attaquant français de l’Atletico Madrid Antoine Griezmann.

Les Spurs devraient cibler un arrière droit, un arrière central gauche et un attaquant en janvier, selon football.london. Mais il semble qu’ils devront vendre aussi bien qu’acheter.

Romano a maintenant eu son mot à dire sur la question. Et l’Italien pense que l’international néerlandais Bergwijn pourrait être vulnérable à une sortie, avec Ajax également lié.

« En Premier League, un mois de janvier important est attendu pour Tottenham », a-t-il déclaré à Skrill. « Des décisions définitives n’ont pas encore été prises, mais Steven Bergwijn pourrait être vendu et l’idée est d’acheter au moins deux nouveaux joueurs. »

Lo Celso rejoindra Bergwijn dans la « sortie » hivernale

Conte a déjà eu un effet sur la fortune des Spurs malgré le fait qu’il ait dû travailler avec les joueurs dont il a hérité. Mais il cherchera à façonner son équipe au cours des deux prochaines fenêtres.

Cela signifie que les joueurs seront largués et Giovani Lo Celso serait sur le radar de la Juventus. Des informations en Italie suggèrent que le meneur de jeu pourrait rejoindre la Juve dans le cadre d’un accord d’échange pour Dejan Kulusevski.

Et on dit qu’il est «satisfait» après une première approche de la vieille dame. Le joueur de 25 ans est dans la formation du nord de Londres depuis août 2019 et a fait 80 apparitions.

L’Argentin revient de blessure. Mais, avec Pierre-Emile Hojbjerg, Harry Winks et Oliver Skipp bloquant sa route vers l’équipe première, un éloignement peut être préférable.

