Un expert révèle les questions que tout premier acheteur devrait se poser

Déménager est déjà stressant, alors posez les bonnes questions et, espérons-le, évitez les accrocs (Photo: .)

Les prix des maisons n’ont cessé d’augmenter depuis des années, et la pandémie a ajouté encore plus d’urgence, alors que les acheteurs se sont précipités pour profiter des vacances du droit de timbre soutenues par le gouvernement et s’approprier une maison.

On pourrait soutenir que ce n’est pas un marché d’acheteurs en ce moment, ce qui conduit les acheteurs inexpérimentés à prendre des décisions téméraires pour acquérir la propriété qu’ils souhaitent.

Mais lorsque vous faites ce qui pourrait être le plus gros achat de votre vie, vous devez faire preuve de sang-froid et vous assurer d’obtenir la meilleure offre.

Les recherches suggèrent que la moitié des acheteurs de maison britanniques qui ont acheté pendant la pandémie regrettent le montant qu’ils ont payé, et 94% d’entre eux affirment qu’ils se sont sentis précipités tout au long du processus, soulignant à quel point la diligence raisonnable est nécessaire, en particulier pour les premiers acheteurs.

De nombreux programmes d’aide à l’achat et de copropriété reposent sur le fait que les débutants choisissent des maisons nouvellement construites. Par conséquent, savoir comment traiter avec les développeurs est la première étape pour bien acheter (et éviter tout problème après votre emménagement).

Dans cet esprit, Matthew Firth – directeur général du promoteur immobilier primé basé à Essex, Granville Developments – a fourni son point de vue professionnel sur cette question.

Ici, il nous donne ses incontournables pour les primo-accédants, en explorant les questions les plus fréquemment posées à son entreprise, ainsi que les questions qu’il pense que plus de gens devraient poser :

Qu’avez-vous construit d’autre ?

« Peu importe à quel point le développeur est établi, il est toujours important d’explorer ses travaux antérieurs lorsque l’on envisage un nouveau développement.

« S’ils ont des développements finis suffisamment proches pour être visités, cela vaudrait certainement la peine d’y jeter un coup d’œil ! Si vous êtes capable de le faire, je vous suggérerais même de demander poliment et discrètement à tous les propriétaires disponibles dans la région de leur expérience avec le développeur.

« En fin de compte, il est de votre responsabilité de vous assurer qu’ils ont de bons antécédents avant de vous engager dans un achat. »

Que comprendra ma nouvelle maison?

« Bien que votre nouvelle construction ne soit probablement rien de plus qu’une fondation – ou, si vous avez de la chance, la charpente de la maison – elle ne le restera certainement pas.

«Il y aura très peu de choses à voir au départ, ce qui rend essentiel de demander une liste complète de tout ce qui sera inclus dans la propriété finie.

« Cette question englobe beaucoup de petites questions, telles que, comment le jardin sera-t-il aménagé ? Quels appareils seront inclus? Si vous achetez un appartement neuf, vous devez savoir si votre achat comprendra une place de parking dédiée.

« Assurez-vous de consigner toutes vos conclusions par écrit avant de signer un contrat, car cela vous aidera à éviter tout écart par la suite. »

Il est important de cerner des problèmes tels que le bail ou la propriété franche (Photo : .)

Que comprend la garantie maison neuve ?

« Les garanties du National House Building Council (NHBC) sont appliquées à plus de 80 % des maisons nouvellement construites au Royaume-Uni, offrant aux acheteurs de nouvelles constructions du pays une grande tranquillité d’esprit.

«Ces garanties, et d’autres similaires, sont fondamentalement des polices d’assurance. Cela signifie que, bien qu’ils soient susceptibles de s’appliquer au cours des 10 premières années de votre achat, vous devrez faire une réclamation et le paiement suivant ne sera pas toujours garanti.

«Votre développeur sera en mesure de spécifier exactement ce qui est inclus dans la garantie de votre nouvelle maison, ainsi que de vérifier que votre liste de problèmes peut être rectifiée.

« Je vous recommande également de vous assurer d’avoir toujours accès à toutes les garanties ou garanties applicables aux produits blancs – tels que le réfrigérateur et la machine à laver – qui sont inclus avec l’achat de votre maison. »

Est-ce que j’achète une propriété en pleine propriété ou à bail?

« Il est presque certain qu’un appartement neuf sera une propriété à bail, ce qui signifie que vous avez un bail du propriétaire. Cela vous permet d’utiliser la propriété pendant une durée prédéterminée, généralement comprise entre 90 et 999 ans pour une nouvelle construction.

» Une interdiction de la vente de maisons neuves à bail a été instituée par le gouvernement en 2019, mais il y a encore une chance que l’appartement neuf que vous achetez soit en pleine propriété. Assurez-vous de demander à votre développeur, juste au cas où.’

Avez-vous vendu d’autres propriétés dans le développement? Si oui, qui les a achetés ?

«Cette question mérite d’être posée, que vous achetiez une nouvelle construction ou une propriété établie. Vos voisins peuvent être de jeunes professionnels, des familles ou n’importe quoi d’autre, mais il est certainement recommandé de le savoir avant d’acheter.

«Il est même possible qu’un investisseur immobilier ait acheté plusieurs des maisons environnantes, avec un plan pour les louer. En fin de compte, afin de brosser un tableau plus clair de l’avenir que vous aurez avec votre maison potentielle, assurez-vous de demander à votre promoteur combien d’unités ont été vendues et qui les a achetées.’

Quelle aide est disponible lors de l’achat d’une nouvelle construction?

« Demander de l’aide lorsque vous en avez besoin n’est jamais une mauvaise décision, surtout lors de l’achat d’une nouvelle maison, car il s’agit probablement de l’une des dépenses les plus importantes que vous ferez au cours de votre vie.

«Le personnel du site pourra passer en revue différents programmes avec vous, tels que des dépôts bas et une aide à l’achat, afin de vous orienter dans la bonne direction.

«Je conseille également de rechercher un conseiller hypothécaire indépendant; quelque chose que votre développeur devrait pouvoir aider. Ils seront en mesure de fournir des conseils impartiaux, qui seront précieux pour identifier l’hypothèque que vous devriez utiliser.’

Assurez-vous de ne pas obtenir les clés, puis recevez un choc (Photo : ./iStockphoto)

Allez-vous établir une longue date d’achèvement?

« L’une des principales inquiétudes lors de l’achat d’une nouvelle construction sur plan est la possibilité qu’elle ne soit pas prête dès que vous l’aviez espéré. En plus d’être irritant, cela peut également causer des problèmes avec les sociétés de prêts hypothécaires, car leur offre est généralement valable pour un maximum de six mois.

«Si votre nouvelle maison était retardée, cela vous obligerait à refaire une demande de prêt hypothécaire. Pour annuler cela, assurez-vous de demander à votre constructeur de maison d’insérer une date d’achèvement dans votre contrat de vente. Cela vous donnera droit à une indemnisation si l’achèvement de votre propriété est retardé au-delà de la date indiquée.’

Existe-t-il des clauses restrictives ?

« Les propriétaires sont empêchés de modifier l’apparence de leur propriété, afin de garantir que le développement reste uniforme, grâce à la mise en œuvre de clauses restrictives.

« Il est de la plus haute importance que vous sachiez si vous serez concerné par cette règle restrictive avant d’acheter votre nouvelle construction, sinon vous ne pourrez plus modifier l’apparence de votre propriété à l’avenir.

« Non seulement cela, les clauses restrictives peuvent également avoir un impact sur votre capacité à vendre la propriété plus tard, alors assurez-vous que cela est clarifié dès que possible ! »

Avez-vous des plans pour étendre le développement?

« Imaginez que vous achetez votre maison idéale, vivez dans le bonheur absolu pendant un an, profitant de la belle vue qui vous a été promise depuis votre jardin orienté au sud… seulement pour découvrir que le développeur prolonge le développement, remplaçant votre vue par la maison de quelqu’un d’autre.

« Avant de vous engager dans votre achat, assurez-vous de confirmer avec votre développeur si d’autres phases sont prévues pour l’avenir. »

Puis-je acheter mes propres matériaux et appareils électroménagers?

« Est-ce que la nouvelle construction sur laquelle vous êtes presque fixé sur un seul petit détail est loin d’être parfaite ? La maison de vos rêves est-elle livrée avec un plan de travail en marbre brillant ou un réfrigérateur particulier ? quelque chose qui n’est pas proposé par le développeur ?

« Si c’est le cas, n’hésitez pas à demander si vous pouvez acheter vos propres appareils et matériaux que le constructeur de maisons installera. Bien que ce ne soit pas toujours une possibilité, vous ne le saurez jamais si vous ne demandez pas.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Aldi vend des dindes congelées – ce qui pourrait vous aider à éviter les pénuries de Noël



PLUS : Comment gérer un ami qui a une énergie chaotique

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();