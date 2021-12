Kevin Phillips insiste sur le fait que le défenseur de Liverpool Andy Robertson est toujours le « meilleur arrière gauche du football mondial » après avoir donné tort à ses détracteurs.

Robertson, 27 ans, est avec les Reds depuis l’été 2017 et a fait 190 apparitions toutes compétitions confondues. Le capitaine écossais a toujours été un titulaire régulier sous Jurgen Klopp et est très apprécié au sein du club. Cependant, il était, parmi tant d’autres, la cible de critiques alors que le défi pour le titre des géants d’Anfield s’est désintégré la saison dernière.

L’arrière latéral a été en grande forme ce trimestre et a aidé Liverpool à prendre la troisième place du classement. Il a été contraint de manquer quelques matchs après s’être blessé à la jambe alors qu’il était en service international.

Mais l’ancien as de Hull City était de retour à son meilleur avec deux passes décisives alors que les charges de Klopp ont remporté le derby du Merseyside 4-1. Le défenseur grec Kostas Tsimikas a remplacé l’Écossais pendant son absence.

Il a fait quelques affichages stellaires mais le manager a été clair Robertson est son arrière gauche numéro un. Phillips est allé plus loin et pense que l’homme de Glasgow est sans égal à l’heure actuelle.

« Il est le meilleur au monde », a-t-il déclaré à Football Insider. «Je le soutiendrai jusqu’au bout – c’est un joueur de haut niveau. Les joueurs comme lui ne se couchent pas, ils reviennent plus forts des blessures et des critiques. Son attitude est superbe.

« Il pourrait bien être le meilleur arrière gauche du football mondial en ce moment. Il est fantastique. Il donne tout à Liverpool de ce côté, des passes décisives aux tacles cruciaux. »

Robertson laisse ses pieds parler

Robertson a débuté 10 des 14 matchs de championnat de Liverpool ce trimestre. Il fait partie d’un camp qui balaie tout devant eux à l’heure actuelle.

Les géants du nord-ouest n’ont perdu qu’une seule fois en championnat en 2021-2022 et ont marqué 12 buts lors de leurs trois dernières sorties. Ils ont marqué au moins deux buts lors de leurs 18 derniers matches – un record anglais de haut vol.

Mohamed Salah a reçu à juste titre la part du lion des éloges en raison de ses 13 buts. Sadio Mane en a sept tandis que Diogo Jota a trouvé le chemin des filets à huit reprises.

Mais Robertson a joué son rôle lors de la course record, combinant une défense de première classe avec des courses de maraude sur le flanc. Il a enregistré quatre passes décisives et l’ancien attaquant de Sunderland, Phillips, pense que l’ancien as de Dundee United peut garder la tête haute.

« C’est toujours agréable d’enfoncer de grandes performances dans la gorge des critiques et de leur prouver qu’ils ont tort », a-t-il ajouté.

