Un expert révèle une question brûlante que Klopp demandera à Gerrard pour améliorer Liverpool

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, demandera des conseils particuliers au nouveau patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, pour améliorer sa propre équipe, selon un expert.

La Premier League a connu plusieurs arrivées remarquables dans ses pirogues depuis que Klopp a pris en charge les Reds en 2015. En effet, Pep Guardiola a mené Manchester City de manière impressionnante, tandis que Thomas Tuchel a développé Chelsea.

Antonio Conte est également de retour dans l’élite anglaise et bien que Gerrard n’ait peut-être pas remporté le même nombre de titres que ces managers, il reste un nom remarquable.

Il a remporté la Premiership écossaise avec les Rangers la saison dernière mais veut maintenant tenter sa chance en tant que un entraîneur en Premier League après avoir joué pour Liverpool en tant que joueur.

Gerrard se rendra à Anfield avec son équipe de Villa en décembre, ce qui s’avérera un moment historique. Cependant, l’ancien attaquant de Premier League Kevin Phillips pense que Klopp parlera plus souvent à son homologue managérial.

En effet, il a affirmé que le patron de Liverpool demandera des conseils sur son milieu de terrain alors qu’il cherche à améliorer son équipe.

« J’imagine qu’ils sont amis », a déclaré Phillips à Football Insider.

«Ils ne discuteront pas de la tactique de l’autre et de la sélection de l’équipe lorsqu’ils s’affronteront, mais je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas autrement.

« Tout le monde est là pour réussir. Vous ne donneriez jamais de conseils simplement parce que vous êtes dans la même ligue.

« Je suis sûr qu’ils continueront à parler. Il est inévitable que Gerrard devienne le manager de Liverpool à un moment donné. Je suis sûr qu’ils vont s’entraider. Ils se parleront tout au long de la saison et Aston Villa en bénéficiera.

« Cela fonctionnera aussi dans les deux sens. Klopp demandera à Gerrard comment tirer le meilleur parti de ses milieux de terrain. Cela arrive certainement.

Le milieu de terrain de Klopp s’est avéré la partie la plus interchangeable et la plus rotative de son équipe de Liverpool. Il a plusieurs options à sa disposition, dont Jordan Henderson, Thiago Alcantara et Fabinho.

Gerrard a dit à Villa de faire un pari

Selon l’ancien homme des Rangers, Ally McCoist, cependant, le retour de Gerrard en Angleterre est un pari pour lui et pour Villa.

McCoist a déclaré: «Il n’y a aucun doute à ce sujet – Steven évolue vers une meilleure ligue et la meilleure ligue du football mondial. Mais je pense toujours que c’est un pari. Un pari pour les deux parties.

«C’est un pari pour Vila car il n’a jamais été testé dans cette ligue et un pari pour Steven dans le respect que nous supposons tous qu’il veut le poste de Liverpool.

«Je pense qu’il le fait et j’espère sincèrement qu’il l’aura si c’est son rêve.

« Mais pour ce faire, il doit réussir à Aston Villa. »

Pendant ce temps, la légende de Liverpool Kenny Dalglish a admis que des aspects particuliers de la sortie de Gerrard des Rangers ont naturellement laissé les fans frustrés.