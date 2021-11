Un expert risque davantage la colère de Klopp avec une fouille pointue contre une tactique bizarre de Liverpool

Jamie Carragher a visé Liverpool pour un manque à gagner tactique qui, selon lui, a grandement contribué à leur coûteuse défaite 3-2 à West Ham dimanche.

Les Reds ont raté l’occasion de réduire l’écart sur le leader Chelsea après avoir subi une défaite méritée au London Stadium. Les buts de Pablo Fornals et Kurt Zouma ont brutalement exposé leurs fragilités. Les Irons ont également profité d’un but contre son camp d’Alisson lorsqu’il n’a pas réussi à dégager un corner.

Liverpool a marqué grâce à Trent Alexander-Arnold, qui a inscrit un brillant coup franc, et à Divock Origi, qui a envoyé une demi-volée dans le coin inférieur tard.

Cependant, ils n’ont pas réussi à égaliser malgré une occasion tardive pour Sadio Mane. Mais la vérité est que West Ham méritait sa victoire.

Carragher n’a pas tardé à critiquer Alisson après le match, soulignant les échecs du gardien de but brésilien d’habitude fiable.

Et après le match, Klopp crachait des plumes après avoir vu la fin de la série de 25 matchs sans défaite de Liverpool.

Pointant le blâme sur les fonctionnaires, Klopp était loin d’être content de deux décisions qui, selon lui, coûtaient aux Reds.

Cependant, Klopp serait probablement mieux avisé de ne pas écouter les nouvelles critiques de Carragher à l’encontre de Liverpool après le match. En effet, l’expert a ressenti la volonté de Liverpool de jouer une ligne si élevée, sur instruction de Klopp, qu’il estimait être le plus grand contributeur à leur défaite.

C’est une tactique que Liverpool utilise depuis un certain temps, mais il a estimé que c’était une tactique qui a été brutalement exposée par West Ham.

Et, parlant à Sky Sports, il pense que Klopp aurait dû faire quelque chose pour résoudre le problème.

C’est quelque chose que Liverpool fait depuis un moment et moi étant dans cette position, je n’arrive pas à comprendre. Mais ensuite, vous regardez le bilan défensif et c’est fantastique. Mais je pense juste que lorsque vous êtes dans ces positions, je ne sais pas ce que vous gagnez en tenant la ligne haute.

Carragher estime également qu’un manque de compréhension entre Joel Matip et Virgil van Dijk n’a pas aidé.

«Oui, Matip est allé vers le ballon mais van Dijk tient une ligne. Il n’y a que deux choses qui peuvent arriver là-bas. Soit les attrapes hors-jeu, soit ils traversent au but et pour moi, ce n’est pas un combat équitable à certains égards », a-t-il ajouté.

« Je pense que je préférerais courir en arrière. Que gagne-t-on à un hors-jeu ?

«Rien, nous récupérons simplement le ballon à 60 mètres du but ou les traversant vers notre gardien de but.

« Liverpool le fait énormément et au moins une fois par match, l’opposition passera par le gardien de but. »

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Van Dijk admet que Liverpool était «trop téméraire»

Pendant ce temps, Van Dijk a déclaré après la défaite : «[It’s] un bon coup, mais nous devons nous relever. Un jeu intense. En première mi-temps, il n’y avait rien de mal, ils ont bien défendu et nous avons égalisé bien mérité.

«En deuxième mi-temps, nous étions un peu trop téméraires. On voulait un peu trop le 2-1. Ils ont parié sur les contre-attaques et cela laisse le jeu ouvert.

«Parfois, il faut être plus calme et patient et garder le ballon un peu plus longtemps.

« Le premier but compte. J’ai vu tout le temps, Alisson était marqué par l’homme. Avec les règles, personne ne sait ce qui est autorisé. Cela aurait pu être une faute. »

LIRE LA SUITE: Notes du stade de Londres alors que l’homme de Liverpool souffre d’un cauchemar