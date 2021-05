Un expert royal de la BBC se souvient du moment de «trahison» dans l’interview de Diana «On pouvait entendre des haches grincer» | Royal | Nouvelles

L’ancien journaliste royal Michael Cole a rappelé son temps en tant que correspondant de la BBC et a regardé l’interview de la princesse Diana avec Martin Bashir. M. Cole a regardé les révélations faites au cours de l’interview et a déclaré que, bien qu’elles soient “sensationnelles”, c’était l’admission de la princesse Diana que le prince Charles lutterait en tant que roi qui a attiré son attention. L’expert royal a expliqué dans l’Angleterre médiévale que cela équivaudrait à une «trahison» qui suivrait de sévères punitions en disséquant les points clés de l’entrevue.

S’exprimant sur talkRADIO, M. Cole a discuté de la récente enquête qui a révélé que la BBC avait utilisé la “tromperie” pour obtenir leur entretien avec la princesse Diana.

M. Cole a fait part de ses réflexions sur l’entretien et sur son ancien employeur.

Il a déclaré à la station: «Après la diffusion de cette interview à la BBC, la reine a pu voir qu’il n’y avait pas de chemin à parcourir sauf par le divorce.

«Bien sûr, nous savons tous ce qu’il y avait à propos de trois personnes dans ce mariage, je veux être la reine du cœur des gens et tout à propos de James Hewitt et du fait qu’elle était amoureuse de lui.

LIRE LA SUITE: Zahawi souligne furieusement l’hypocrisie du Labour sur les voyages «Captain Hindsight 2.0!

«C’est bien, c’était sensationnel, mais le moment où les poils étaient sur ma nuque et j’ai pensé, oh mon Dieu, ce qu’elle avait fait, c’était quand elle a dit dans les termes les plus clairs que mon mari, le prince Charles, ce n’était pas digne de être roi.

«Et elle a même évoqué la possibilité qu’il ne veuille pas être roi.

«À ce moment-là, il y a trois ou quatre siècles plus tôt, cela aurait été qualifié de trahison.

«Et quand je l’ai entendue dire que je pouvais en quelque sorte entendre les haches s’affûter en arrière-plan et j’étais tellement inquiète parce que c’était très, très sérieux.

M. Cole a également expliqué qu’il ne pouvait pas croire comment la réputation de la BBC reposait sur un “journaliste presque inconnu” car Martin Bashir était un journaliste relativement débutant à l’époque.

Lors de l’entretien avec Panorama, on a demandé à la princesse Diana si le prince Charles deviendrait roi

Elle a dit: “Je ne pense pas qu’aucun de nous connaisse la réponse à cela.

«Et évidemment, c’est une question qui est dans la tête de tout le monde mais qui sait, qui sait ce que le sort va produire, qui sait quelles circonstances vont provoquer?

NE MANQUEZ PAS:

Elle a poursuivi: «Il y avait toujours un conflit sur ce sujet avec lui quand nous en avons discuté et j’ai compris ce conflit, parce que c’est un rôle très exigeant, être prince de Galles, mais c’est un rôle tout aussi plus exigeant d’être roi.

Une enquête indépendante a révélé que le journaliste Martin Bashir et la BBC avaient utilisé la «tromperie» pour obtenir leur entretien avec la princesse Diana.

Il a été révélé que M. Bashir avait créé de faux relevés bancaires montrant que des courtisans du palais de Buckingham étaient payés par les journaux pour des articles.

Les documents ont été utilisés pour gagner la confiance de Charles Spencer, le frère de Diana, qui a présenté la princesse à M. Bashir.

La BBC est maintenant confrontée à de graves menaces pour son avenir alors qu’un prochain examen de sa charte royale devrait entraîner des changements majeurs dans la société.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti que des réformes étaient prévues dans l’examen au début de 2022 et a déclaré que le radiodiffuseur devait regagner “la confiance” du public.