Un expert royal rejette l’explication du palais pour l’absence de Kate lors du dévoilement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

Jeudi, le prince William et le prince Harry ont dévoilé une statue de leur défunte mère dans les Sunken Gardens du palais de Kensington. C’était un petit événement intime avec seulement les princes, le frère et les sœurs de Diana, le sculpteur, le jardinier en chef et les membres du comité de la statue. Meghan Markle, restée aux États-Unis avec ses deux enfants Archie et Lilibet, et Kate, duchesse de Cambridge, que beaucoup pensaient qu’elle serait là, n’étaient visiblement pas présentes.

Selon le Palais, cela était dû aux restrictions de Covid, mais un expert royal a mis en doute cela, soulignant qu’il y a des événements sportifs qui se déroulent en ce moment avec des milliers de personnes.

La semaine dernière, M. Myers a déclaré qu’on lui avait dit que Kate serait présente, ajoutant qu’elle voulait certainement être là, tout comme plusieurs autres personnes.

Cependant, ces plans ont changé et il n’était pas sûr de croire tout à fait à l’explication du Palais.

Il a déclaré: “Certes, les poteaux de but ont quelque peu changé par rapport aux plans attendus par certains.

« Le Palais a dit que cela était dû aux restrictions liées aux coronavirus ‒ lisez ce que vous voulez, car je ne pense pas que tout ait à voir avec Covid car nous organisons des événements sportifs avec plusieurs milliers de personnes en ce moment.

« Donc, ce n’est pas nécessairement la bonne excuse.

“Cependant, cela a peut-être servi à quelque chose car, comme vous venez de le dire, un événement plus intime, sans discours, a publié une déclaration au nom des frères et, dans leur sens, son travail a vraiment été fait.”

La semaine dernière, M. Myers a déclaré qu’il pensait que la présence de la duchesse de Cambridge « servirait de tampon entre les frères ».

William et Harry ont eu une relation tendue au cours des dernières années et des derniers mois, en particulier depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur décision de se retirer de la famille royale et depuis leur entretien avec Oprah Winfrey.

Kate est souvent considérée comme le “ pacificateur ” et a été vue en train d’engager une conversation avec Harry lors des funérailles du prince Philip en avril.

M. Myers a déclaré qu’il pensait que ce serait “une bonne décision” d’avoir Kate là-bas, compte tenu de l’attention portée au retour de Harry au Royaume-Uni pour l’événement.

Cependant, une source royale a déclaré plus tard à Harper’s Bazaar que ce serait “toujours les deux frères”.

Pendant ce temps, la commentatrice royale Camilla Tominey a déclaré que Kate avait été avisée de ne pas sortir de peur que Harry se sente «débordé» au milieu de la querelle entre les frères.

Mme Tominey a déclaré: “Aides s’était demandé si Kate, 39 ans, devait assister aux fiançailles de jeudi, mais elle ne sera pas présente.

“Alors que William, 39 ans, a toujours voulu que sa femme depuis 10 ans soit à ses côtés, on craignait que Harry ne se sente” débordé “par les Cambridge s’ils étaient ensemble et qu’il était seul.”

En fin de compte, il n’y avait que les deux frères et les frères et sœurs de Diana, Earl Spencer, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale.

Cependant, un endroit où Kate a été visible récemment est à Wimbledon.

Selon M. Myers, elle a été vue “en train de passer un bon vieux temps” assise et “en train de rire à gorge déployée” avec la légende du tennis britannique Tim Henman.

Bien que les enfants ne l’aient pas encore été, car Kate est apparue un vendredi alors qu’ils auraient été à l’école, Mme Gripper a déclaré qu’elle aimerait revoir la duchesse avec les enfants le week-end des finales.

Pendant ce temps, le prince Harry a été aperçu en train de se rendre à l’aéroport pour rentrer aux États-Unis pour être avec sa famille.

La fille de Harry, Lilibet, n’a qu’un mois.

