Un expert royal s’en prend au chat d’Oprah avec Meghan et Harry. Emmy hoche la tête: “La vérité compte sûrement!” | Royale | Nouvelles

Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special est disponible pour une série de non-fiction exceptionnelle ou une émission spéciale aux Emmys, qui récompense l’excellence de la télévision américaine. Mais l’auteur royal Angela Levin a dénoncé la nomination, insistant sur le fait que “la vérité compte”.

Mme Levin a tweeté: “Un Emmy est une question de réussite ou du moins ce qu’on me dit.

“Ce fut un exploit de faire parler à la fois Harry et Meghan, mais ce qu’ils ont dit l’est beaucoup moins.

« La vérité compte sûrement ? »

Oprah et l’équipe de production prendront un gong si le programme gagne.

C’est contre My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, Stanley Tucci: Searching For Italy, United Shades Of America With W Kamau Bell et la série documentaire Vice.

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait une série d’allégations explosives au sujet de la famille royale lors de leur interview révélatrice, qui a été diffusée en mars.

Mais un certain nombre de revendications ont depuis été remises en question ou démystifiées.

L’archevêque de Cantorbéry a été contraint de nier avoir épousé secrètement Harry et Meghan dans leur “arrière-cour” trois jours avant leur somptueux mariage royal.

Le couple a accusé un membre anonyme de la famille – pas la reine ou le duc d’Édimbourg – d’avoir fait un commentaire raciste sur leur fils Archie.

Et Harry a mis à nu sa rupture avec son père, le prince Charles et son frère aîné, le prince William – qui ont furieusement nié les accusations de racisme contre la famille royale dans une rare explosion lors d’un engagement public après l’interview.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Californie.

Leur interview avec Oprah a plongé la monarchie dans une nouvelle crise à peine un an après le Megxit.

Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis son départ royal des semaines après l’interview pour les funérailles du prince Philip.

Il a effectué sa deuxième visite en Grande-Bretagne pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana au palais de Kensington au début du mois.

Meghan est restée à Montecito avec leur fille nouveau-née Lili et leur fils de deux ans Archie.