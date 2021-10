Un expert salue Arsenal pour avoir résolu la calamité des transferts avec la meilleure signature

in

L’expert Noel Whelan a fait l’éloge d’Arsenal pour avoir corrigé une erreur de transfert au cours de l’été.

Les Gunners avaient une fenêtre occupée et il semble que leurs nouveaux arrivants commencent à porter leurs fruits. L’international japonais Takehiro Tomiyasu a semblé solide lors de la récente victoire 3-1 contre son rival du nord de Londres, Tottenham.

Il pourrait devenir un excellent remplaçant pour le défunt Hector Bellerin. Martin Odegaard a également réalisé une bonne performance, comblant efficacement l’écart entre le milieu de terrain et l’attaque.

Ben White n’a pas encore montré sa vraie classe mais l’international anglais devrait bientôt se mettre au diapason.

La signature d’Arsenal la plus impressionnante est sans doute le gardien Aaron Ramsdale. Le joueur de 23 ans a déménagé à l’Emirates Stadium pour un montant initial de 24 millions de livres sterling en août. L’accord pourrait atteindre 30 millions de livres sterling si certaines conditions sont remplies.

Ramsdale a commandé sa zone contre les Spurs et a tenu les hommes de Nuno Espirito Santo à distance avec un certain nombre de meilleurs arrêts. Son objectif a finalement été violé par Son Heung-Min 11 minutes de l’heure.

Whelan pense que l’arrivée de Ramsdale peut compenser la perte d’Emi Martinez, qui a été vendue à Aston Villa en septembre dernier. Le joueur de 29 ans est depuis devenu l’un des meilleurs tireurs de la ligue.

Whelan a déclaré à Football Insider : « Je pense que c’est une signature astucieuse. Mikel Arteta a laissé partir Emi Martinez, avec qui ils ont vraiment raté un tour parce que Bernd Leno n’est pas un bon candidat.

«Martinez a ensuite montré à Arteta exactement ce qu’il pouvait faire après son départ, il a réalisé de très bonnes performances à Aston Villa.

« C’était une erreur de leur part, mais ils ont rectifié le tir en allant chercher Ramsdale.

« Britannique, jeune et il peut vraiment organiser la défense – il a également beaucoup de temps devant lui.

« Il est également impliqué dans la configuration de l’Angleterre. Il est juste une si bonne signature et nous l’avons vu avec certains de ses arrêts de tir contre Tottenham. »

Course à 10 buts : Salah ouvre la voie mais l’Egyptien peut-il maintenir sa belle forme ?

L’homme des Spurs s’ouvre sur la poursuite d’Arsenal

L’arrière droit de Tottenham Emerson Royal a révélé qu’Arsenal était intéressé par sa signature.

L’international brésilien a quitté Barcelone pour les Spurs le jour limite. Le président du club, Daniel Levy, s’est séparé de 30 millions d’euros (25,7 millions de livres sterling) pour remplacer Serge Aurier.

Cependant, les choses auraient pu se passer différemment si les Spurs n’agissaient pas si vite.

Expliquant ce qui s’est passé cet été, Emerson a déclaré: “J’ai vu ce souhait de Tottenham. J’ai même parlé au directeur, il m’a appelé et tout. Et j’ai vu le désir de ce club de m’avoir ici. J’ai dit ‘j’y vais’.

« En fait, j’ai eu une conversation avec Edu. Il m’a montré le désir du club et autres. Et, bien sûr, j’avais besoin de Barcelone, je ne pouvais rien régler avec qui que ce soit, Barcelone devait traiter de club en club.

“Et c’est là que Barcelone est allé et a trouvé un accord avec Tottenham. J’ai aussi pu parler à Tottenham, au début je n’avais aucun accord verbal avec qui que ce soit.

LIRE LA SUITE: Arteta cède enfin et permettra à la malheureuse star de jouer sa position favorite