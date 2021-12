Un expert salue la star des Wolves « très utile » mais pourrait porter un coup crucial

Garth Crooks a salué Romain Saiss des Wolves pour ses meilleures performances ces derniers temps, mais pense qu’il portera bientôt un coup cruel à son équipe.

loups ont été solides défensivement pendant toute la saison à ce jour. En effet, seulement Manchester City et Chelsea ont concédé moins de buts que l’équipe des Midlands en championnat.

Saiss, évoluant au poste de défenseur central, a évidemment contribué à la solidité de la défense. Ses performances dans le poste sont d’autant plus impressionnantes qu’il a joué comme milieu de terrain défensif pendant la majeure partie de sa carrière.

Crooks a salué Saiss comme un talent exceptionnel. De plus, il était digne d’une place dans l’équipe d’experts de la semaine.

« Ce n’est pas la première fois que Saiss fait partie de mon équipe de la semaine. La dernière fois que je l’ai sélectionné, il a également marqué à Molineux mais je ne suis pas sûr qu’il ait joué aussi bien que contre Brighton », a-t-il déclaré.

En effet, le but de Saiss à l’extérieur contre Brighton a suffi pour reprendre trois points à Molineux. De plus, cela a valu à Saiss le prix de l’homme du match.

« Son but au stade Amex a été brillamment envoyé, surtout pour un défenseur central, et sa frappe qui a touché le poteau méritait mieux », a déclaré Crooks.

« Seuls Raul Jimenez et Ruben Neves ont marqué plus de buts en Premier League pour les Wolves depuis le début de la saison dernière que Saiss. [five]. «

En effet, les retours de buts de Saiss soulignent son importance pour l’équipe. Son sang-froid devant le but est également très utile aux Wolves, sachant qu’ils peuvent marquer dans tous les domaines.

Saiss a également d’énormes capacités défensives et est donc d’une importance majeure pour les Wolves aux deux extrémités du terrain.

Saiss au sommet de ses pouvoirs

Crooks estime que Saiss est dans la forme de sa vie, bien que la CAN présente un problème pour les loups.

« L’international marocain joue aussi bien que je l’ai vu jouer. Il a également joué son rôle en gagnant un point très utile contre Chelsea dimanche. Toutes les bonnes nouvelles pour son pays, mais peut-être pas pour les Wolves car ils sont sur le point de le perdre contre la Coupe d’Afrique des Nations à la fin du mois », a-t-il déclaré.

En effet, manquer un joueur crucial pendant un mois est un coup dur pour les Wolves. Cependant, de nombreuses équipes de Premier League seront confrontées au même problème en janvier.

De plus, si Saiss continue sa riche veine de forme, les loups recevront un énorme coup de pouce à son retour.

