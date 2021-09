Un expert se montre lyrique à propos d’une star qui a atteint «un autre niveau» au Palace

in

L’expert Jamie O’Hara a fait l’éloge d’un milieu de terrain de Crystal Palace qui a atteint “un autre niveau” à Selhust Park.

Le nouveau patron des Eagles, Patrick Vieira, a supervisé une fenêtre de transfert estivale chargée, avec sept nouveaux joueurs de la première équipe rejoignant le club. Ils comprenaient les défenseurs Marc Guehi et Joachim Andersen, ainsi que l’attaquant français Odsonne Edouard.

Ce dernier a fait ses débuts samedi et a marqué deux buts en retard contre Tottenham. Il a rejoint Wilfried Zaha sur la feuille de match en tant que Palace a remporté sa première victoire en championnat sous Vieira.

Un joueur qui continue d’impressionner est Conor Gallagher. Le milieu de terrain anglais est prêté par Chelsea et semble prêt pour une grande campagne.

Il a déjà inscrit deux buts et une passe décisive lors de ses trois premières apparitions en championnat.

Le spécialiste Jamie O’Hara a été interrogé sur Gallagher après sa démonstration contre les Spurs. Il a déclaré à talkSPORT (via HITC): «Je pensais que Gallagher était une classe absolument différente.

«Je l’ai regardé à Charlton, puis il est allé à Swansea et a fait des allers-retours un peu. Et puis il était à West Brom la saison dernière, et il était bon. Mais en le regardant pour Palace, il est passé à un autre niveau.

«Il était absolument fantastique, vraiment apprécié de le regarder jouer. Il était bon avec le ballon, voyait les passes avant les autres. Cette version périphérique – la passe pour le second d’Edouard, il savait qu’il était là. Il n’a même pas eu à regarder, c’est donc le signe d’un joueur de haut niveau.

Gallagher a eu la chance de rejoindre Leeds United cet été mais a décidé de ne pas passer à Elland Road. Il voulait rester à Londres, d’où le déménagement à Selhust Park.

L’international anglais U21 est un produit de l’académie de Chelsea. Il a passé la campagne 2020-21 en prêt à West Brom, où il a disputé 32 matches et marqué deux buts.

Vieira réagit aux débuts de l’attaquant du Palace

Vieira a dit qu’il était “vraiment heureux” pour Edouard après que la signature de 14 millions de livres sterling a fait la une des journaux ce week-end.

« C’est un début de rêve pour lui. Il est entré et il y avait plus d’espace et cela lui a permis de marquer ces buts », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Qu’il vienne et marque ces deux buts, c’est vraiment bien pour lui. Cela lui donnera confiance et plus de confiance pour bien faire pour l’équipe.

“Je suis vraiment content pour lui car cela aidera l’équipe à l’avenir.”

