Un expert soutient Benitez après avoir expliqué pourquoi la star ostracisée d’Everton ne convient pas

Gabriel Agbonlahor a soutenu le patron d’Everton, Rafael Benitez, sur sa volonté de rompre les liens avec une star qui ne correspond pas aux plans de l’Espagnol.

L’une des histoires les plus intrigantes de cette saison sera de savoir si Benitez peut gagner les fidèles sceptiques de Goodison Park. Sa nomination à Everton a rencontré une résistance féroce en raison de ses liens étroits avec ses rivaux acharnés de Liverpool.

Néanmoins, Benitez est un vainqueur éprouvé, et les résultats sur le terrain détermineront en grande partie s’il est finalement accepté dans la moitié bleue du Merseyside.

Benitez a fait et fera toujours les choses à sa manière. Cela a eu tendance à tourner autour de la mise en place d’un alignement bien foré et structuré qui travaille dur et est difficile à décomposer.

Pour aider cette cause, les attaquants à sa disposition devraient effectuer un changement défensif.

En tant que tel, il n’est pas surprenant d’apprendre que Benitez n’aime pas le meneur de jeu colombien, James Rodriguez. Le joueur de 30 ans serait libre de partir si un prétendant viable était trouvé malgré les gros titres avec son arrivée du Real Madrid l’été dernier.

Cela a laissé Rodriguez dans les limbes alors que la fenêtre reste ouverte, et il a récemment admis qu’il n’avait aucune idée de ce que son avenir proche lui réservait.

“Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais jouer”, a-t-il déclaré sur Twitch, via le Liverpool Echo. “Vous savez que dans le football et dans la vie, vous ne savez rien, mais tout ce que je sais, c’est que je me suis entraîné dur, que je me suis bien préparé, que je m’entraîne pour moi-même et c’est tout.”

Mettre de côté Rodriguez pour les plus durs mais moins spectaculaires Demarai Gray et Andros Townsend ne fera peut-être pas battre le pouls des fans d’Everton.

Cependant, l’ancien attaquant de Villa Agbonlahor pense que Benitez a raison de déplacer Rodriguez s’il ne peut pas s’intégrer dans son système.

“Il est [Rodriguez] certainement un bon joueur, mais il y a toujours un changement de style lorsque vous changez de manager », a déclaré Agbonlahor à Football Insider.

« Rafa aime la haute énergie sur ses ailes et de son numéro 10, vous n’obtiendrez pas ça de Rodriguez.

«Ce qu’il a, c’est le flair, les compétences et il obtient des passes décisives. Mais certains managers veulent d’autres attributs. Rafa voudra des ailiers capables de revenir et de défendre. Demarai Gray est un peu comme ça, pas Rodriguez.

«La Premier League est la ligue la plus rapide au monde, c’est une énergie élevée. Si Rodriguez n’est pas prêt à travailler, Rafa ne le gardera pas.

30 millions d’euros requis pour qu’Everton usurpe Tottenham

Pendant ce temps, Everton a été informé qu’il devra payer 30 millions d’euros s’il veut battre Tottenham à la signature d’un international italien.

Le journaliste italien Ciro Venerato a expliqué la situation entourant l’attaquant de Naples Lorenzo Insigne, tout en vérifiant le nom d’Everton.

Il a déclaré (via Sport Witness): “L’Inter a fait une enquête pour le capitaine de Napoli [Insigne] et du Latium [Joaquin] Corréa. [Napoli owner] Les espoirs de De Laurentiis sont grands. Il valorise le numéro 24 [Insigne] à 30 millions d’euros, bien qu’il soit en rupture de contrat depuis un an.

“L’Inter offrirait moins que cela plus [Alexis] Sanchez, déjà rejeté par Naples en raison des salaires élevés. Everton de Benitez aime aussi Insigne. L’Atletico Madrid ne s’intéresse qu’à un an, à titre gratuit.

Tottenham prépare un type de transfert différent vers ses rivaux de Premier League. Selon l’Express, le directeur général Fabio Paratici proposera à l’attaquant un accord de pré-contrat en janvier. Cela conduirait à un transfert gratuit l’été prochain.

Le contrat d’Insigne avec Napoli expire en juin 2022. Cela signifie qu’il peut parler aux clubs intéressés à partir de janvier en vertu de la décision Bosman.

