Un expert soutient l’homme de Crystal Palace pour prospérer sous le système de Patrick Vieira

L’ancien attaquant de Crystal Palace, Glenn Murray, pense que les signatures estivales des Eagles “supprimeront la pression” d’une étoile.

Patrick Vieira est arrivé à Selhurst Park début juillet et a été rapidement suivi par un certain nombre de joueurs. Le club a amélioré sa défense en recrutant les défenseurs centraux Marc Guehi et Joachim Andersen.

Will Hughes est arrivé de Watford pour 6 millions de livres sterling, tandis que Michael Olise a été amené de Reading. Ils ont également terminé la signature du prêt de Conor Gallagher de Chelsea.

La date limite d’arrivée de Odsonne Edouard était sans doute leur capture la plus impressionnante.

Le Français, chassé par Arsenal dans le passé, a rejoint Crystal Palace pour seulement 14 millions de livres sterling.

Edouard a très bien démarré sous Vieira. Il a marqué deux buts en retard à ses débuts contre Tottenham alors que les Eagles ont perdu 3-0.

Vieira a inculqué un style de jeu passionnant à cette nouvelle génération de stars. Murray pense que cela aidera Wilfried Zaha, qui a été la cible de défenseurs de l’opposition ces dernières années.

Murray a déclaré à Sky Sports : « Il va sans dire que Wilfried Zaha est une icône du club de Crystal Palace. Il est à la pointe du club, il les fait avancer.

«Je pense qu’il est l’homme sur lequel ils se sont tournés ces dernières saisons pour les garder dans la division et essayer de faire progresser le club.

« Avec la nouvelle génération de joueurs qui arrivent [and] les nouvelles recrues cet été, cela pourrait soulager un peu Zaha.

«Nous pourrions le voir se détendre et faire encore mieux. Il pourrait avoir un peu plus d’espace, je ne pense pas qu’il sera aussi bien marqué qu’il l’a été.

“Il a été le principal homme à arrêter Crystal Palace, mais il y a d’autres personnes cette saison, nous pourrions donc le voir un peu plus.”

Le joueur de 28 ans semble prêt pour une campagne efficace devant le but. Il a rejoint Edouard sur la feuille de match contre les Spurs et a doublé son score avec un but contre Brighton.

Vieira cherche déjà à renforcer son équipe avec la signature d’un joueur d’Everton l’année prochaine.

C’est selon Football Insider. La source en ligne affirme que Palace pourrait faire une offre pour Tom Davies cet été.

Le diplômé de l’académie a peu de chances de remplacer Allan ou Abdoulaye Doucoure au milieu de terrain.

En tant que tel, Palace espère l’éloigner d’Everton avec l’offre de football en équipe première.

Les Eagles savent que Gallagher reviendra à Chelsea et ils considèrent Davies comme un remplaçant idéal.

