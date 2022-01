Un expert trouve « incroyable » comment Phil Jones est toujours à Man Utd alors que le transfert est demandé

Danny Mills a admis sa perplexité quant à la façon dont Phil Jones est toujours à Manchester United après avoir récemment réapparu sous les projecteurs.

Jones est l’un des joueurs les plus anciens de l’équipe United aux côtés de David de Gea. En effet, la paire faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier titre de Premier League du club en 2013.

Depuis lors, cependant, alors que De Gea est resté le gardien numéro un de Man Utd, le temps de jeu de Jones a diminué.

En fait, des problèmes récurrents de blessure ont fait que son rôle de titulaire dans le match de lundi dernier Défaite 1-0 contre les Loups était sa première apparition pour le club en 707 jours.

Jones a fait l’objet d’un grand débat lors du mercato estival. Rio Ferdinand et Ole Gunnar Solskjaer sont entrés dans une guerre des mots sur le joueur, ses blessures et son association avec United.

Néanmoins, la récente apparition de Jones l’a ramené sous les projecteurs alors que le joueur de 29 ans cherche à remettre sa carrière sur les rails.

Mais Mills s’est maintenant demandé pourquoi Jones était toujours à United et pourquoi il n’avait pas cherché à s’éloigner.

« Pour être honnête, je n’ai aucune idée de comment il est toujours au club de football », a déclaré l’expert à Football Insider.

Le transfert de Phil Jones exhorté

«Je sais qu’il a eu ses problèmes de blessures, mais il voudrait sûrement s’éloigner et jouer.

«Je trouve juste bizarre et incroyable qu’il soit toujours là et qu’il n’ait pas voulu partir et aller jouer, même s’il s’agit d’un accord de prêt quelque part.

«Il était clairement autrefois un joueur fabuleux, mais nous ne savons pas s’il est toujours un joueur fabuleux car il n’a pas beaucoup joué.

« Il a besoin de jouer au football, il n’est pas particulièrement vieux. Sortez et jouez au football.

Au total, Jones a joué 225 matchs pour United.

Varane fait une promesse à Man Utd

Jones a joué aux côtés de la signature estivale de Man Utd, Raphael Varane, contre les Wolves.

La paire pourrait rejouer lundi lorsque United accueillera Aston Villa pour une place au quatrième tour de la FA Cup.

Varane est nouveau dans le football anglais, mais il a remporté une pléthore de trophées dans son ancien club du Real Madrid.

En tant que tel, il a insisté pour que il connaît l’importance de la FA Cup pour United.